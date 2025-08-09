ドジャースの佐々木朗希投手（23）が8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦が行われる前の本拠ドジャースタジアムでライブBP（実戦形式の投球練習）に登板した。

ブルペンで22球を投げてからマウンドに上がり、3イニングで計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。佐々木の背後で投手コーチ2人、遊撃の位置でゴームズGMとフリードマン編成本部長、三塁側ではロバーツ監督が投球を見守った。

右肩のインピンジメント症候群で5月13日から負傷者リスト（IL）入りしている佐々木は、既にライブBPに2度登板。5日（同6日）に約3カ月ぶりに取材に応じた際は「投げていても不安はない。2回目のキャッチボールを再開する時にトレーニングや治療をしながら、何で痛みが起きているのかを見つけることができた。痛みが出る投げ方に動きがなっていた」と話していた。

ロバーツ監督は、佐々木が2日（同3日）にキャンプ地のアリゾナで行った2度目のライブBPでは90マイル中盤（約153キロ前後）を出しており、3度目のライブBPが順調なら傘下マイナーでのリハビリ登板に移行すると明かしていた。メジャー復帰は今月下旬の見込み。