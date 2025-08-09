「バカにされる人」にならないために、感じのいい人が「絶対やらないこと」は？
「本当にそれで大丈夫？」「こうしたほうがいいんじゃない？」そんなふうに言われてしまうことはありませんか？「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか？
累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つためのコミュニケーションを本記事で紹介します。
「自分を下げる言葉」を使わない
細かいですが重要なテクニックをお話しします。
対等な関係性を築くために、「呼び水」になりそうな言葉遣いをできる限りカットしましょう。
謙遜する癖のある人は、要注意。
干渉されやすい状況として、「自信がなさそうに見える」という項目を挙げました。
「できない」「私には無理」などの言葉はその印象に直結します。
内心はどうあれ、口癖のように発しているなら、すぐにやめましょう。
「自虐」はさらにNGです。
「私、話が要領を得ないってよく言われるんですよね〜」
といった「自分下げ」の癖も改めましょう。「私なんか」「私ごとき」というニュアンスを、言葉に含ませないことが大事です。
「どうしたらいいと思う？」という問いかけも、もちろん呼び水になります。
私もクライアントによく問われますが、「それはあなたが答えを出すことですよ」とお答えしています。
では、本当に教えて欲しいことがあるときはどうすればいいでしょうか。
その際も「教えてください」という言葉は使わないほうが無難です。
「アドバイスをください」も悪いとまでは言いませんが、少々へりくだった感じを与えます。「全然わからないです」は言うまでもなくアウト。
逆に、「あれ？ さっきのところから、わからなくなりました」は意外にもセーフです。
ある時点までは理解できていて、ここからがわからない、という意思表明ができているからです。
確実にセーフな言い回しは、「聞かせてください」です。
「教えて」を「聞かせて」に変えるだけで、対等な印象になります。
「どう見えるか聞かせてください」「この点についてお聞かせください」と、聞きたい範囲を設定するとさらにベター。これも、どの部分が知りたいのかを整理・表明できている証しになります。
「ご意見をください」もOKです。教えを乞うのではなく、対等な意見交換というスタンスになります。
これらの表現は上司に対して使っても自然なので、大いに活用しましょう。
立場の上下があってもなくても、対等になれる話し方を今日からはじめてみてください。
（本記事は『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から一部を抜粋・編集して掲載しています）