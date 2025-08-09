岩田望来＆坂井瑠星、アスコット“シャーガーカップ”参戦…全6レースで騎乗予定馬が決定
8月9日（土）にイギリスのアスコット競馬場で行われる「ドバイデューティフリー シャーガーカップ」の出場予定騎手、ならびに岩田望来騎手（栗東・フリー）および坂井瑠星騎手（栗東・矢作芳人厩舎）の騎乗馬が発表された。
●出場予定騎手
・ヨーロッパ選抜
P.グローベリ ＊キャプテン
D.ディトッコ
D.サンティアゴ
・アジア選抜
S.ナレドゥ ＊キャプテン
岩田望来
坂井瑠星
・イギリス・アイルランド選抜
H.ドイル ＊キャプテン
R.ドーラン
J.メイソン
・世界選抜
K.ティータン ＊キャプテン
H.ボウマン
K.デービス
●JRA所属騎手の騎乗馬
・第1レース（13時35分発走）
シャーガーカップ・ダッシュ 芝1000m
坂井瑠星騎手 ヴェスペイジアン
・第2レース（14時10分発走）
シャーガーカップ・ステイヤーズ 芝3190m
岩田望来騎手 スコティッシュアンセム
・第3レース（14時45分発走）
シャーガーカップ・チャレンジ 芝2390m
岩田望来騎手 ドラマティックスター
坂井瑠星騎手 ヒューストン
・第4レース（15時20分発走）
シャーガーカップ・スプリント 芝1200m
岩田望来騎手 ハックルズブルック
坂井瑠星騎手 プリンスオブインディア
・第5レース（15時55分発走）
シャーガーカップ・クラシック 芝2390m
岩田望来騎手 トップチーム
坂井瑠星騎手 ハックニーダイアモンズ
・第6レース（16時30分発走）
シャーガーカップ・マイル 芝1590m
岩田望来騎手 セルリアンベイ
坂井瑠星騎手 トゥーテンプティング