ネームバリューが高いと思う「山形の公立進学校」ランキング！ 2位「山形南高等学校」、圧倒的1位は？
地元では知らぬ者のいない名門校、全国的にもその名が響く進学校--。公立でありながら私立に負けない実力と伝統を誇る高校は、長年にわたり多くの生徒や保護者の憧れの的となってきました。その中でも特に「名前を聞くだけでレベルの高さが伝わる」と評価されたのは？
All About ニュース編集部は2025年7月3〜15日、20〜60代の男女150人を対象に「北海道・東北地方の公立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ネームバリューが高いと思う「山形の公立進学校」ランキングを紹介します！
回答者からは「普通科と理数科があり、運動部と文化部それぞれ全国レベルの大会で活躍してます。山形大学などに現役合格者もいて、ネームバリューが高いです」（50代女性／広島県）、「多彩な進路指導と充実したカリキュラムが評判で、進学率も高い。地域での知名度も高く、安定した評価を得ている」（30代女性／秋田県）、「地域内での知名度が高く、安定した実績と教育環境が整っていることから自慢できます」（20代男性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「自分の母校が山東で、在学中はもちろん、卒業して数年経った今でもネームバリューの高さを実感することが多いから」（20代女性／宮城県）、「小説家・小川糸さんや作家・長岡弘樹さんなど、著名な卒業生の存在がネームバリューを後押ししているから」（40代男性／静岡県）、「高校生クイズの常連のイメージ」（40代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：山形南高等学校／30票2位は「山形南高等学校」でした。山形南高校は、県都・山形市内で長年にわたり実績を重ねてきた進学校で、県内外から「南高ブランド」として高く認知されています。穏やかな校風とともに確実な学力指導を行い、進学志望者にとって堅実な選択肢となっている学校です。その知名度の高さから、卒業生であることがひとつのステータスになるほどの存在感を持っています。
1位：山形東高等学校／71票1位は「山形東高等学校」でした。山形東高校は、県内外問わず「山東」の通称で広く知られる名門校で、そのネームバリューは群を抜いています。明治期から続く伝統と、高い進学実績が背景にあることで、その名前には重みと信頼感が備わっています。生徒の知的な雰囲気や、校風の洗練された印象も相まって、名前を聞くだけで品格が伝わる学校です。
