静岡に“富士山を間近に臨むホテル”誕生へ！ ハイブリッド型サウナやドッグランも併設
富士山を間近に臨むロケーションに建つホテル“edit x seven 富士御殿場”が、9月1日（月）から、静岡・御殿場市にオープンする。
【写真】客室は全9タイプ！ ペントハウスなど贅沢空間を満喫
■全客室にバルコニー付き
今回新たなホテルブランド「edit x seven」の1号としてオープンするedit x seven 富士御殿場は、全客室にバルコニーを備え、雄大な富士山の眺望を独り占めできる宿泊施設。
客室は9タイプ全49室が用意され、最大8人まで利用可能な“ペントハウス”をはじめ、笹野美紀恵氏プロデュースのサウナージュを完備した“サウナ キング”や、ペットと一緒に泊まれる“ペットフレンドリー バンク”などがそろう。
また、「ラテグラフィック」監修のご当地食材を使用したホテルダイニング「BASE445」も新設。トマトといったありふれた食材が、普段食べているものとは全く別物というような小さな発見や出会いがちりばめられたメニューが提供される。
さらに、フィンランド式とモリス式を融合した世界的にも珍しいハイブリッド型サウナが体験できる貸切サウナを有するほか、標高2500m相当の低酸素空間を実現した最新鋭のトレーニングジム「LOX−Fit」や、屋上ドッグランも併設予定だ。
