「台風11号」が発生

気象庁は、きのう（８日）午前３時、マリアナ諸島において、熱帯低気圧が台風11号になったと発表しました。台風はきょう（９日）午前６時には小笠原近海にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心から半径２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



１０日６時には

日本の南の

北緯２２度００分、東経１３９度０５分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。

台風11号＝ポードル カタカナの意味は？

台風11号には「ポードル」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。

アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風11号の「ポードル」は北朝鮮が名付けたもの、「やなぎ」を意味しているということです。



「ポードル」（北朝鮮）のあとに続く台風には、レンレン（香港）、カジキ（日本）、ノンファ（池の名前）と名前が付く予定となっています。