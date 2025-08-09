８月９日放送【シューイチ★セブン】小学生インタビュー2025 夏休みスペシャル
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、イマドキ小学生たちにインタビュー！
いまの小学生たちは、何を頑張って、何に悩み、
そして何が流行っているのか徹底調査！
《がんばっていること》
・のぞみさん（小２）
「妹とのケンカを避けるため、妹の機嫌が悪い時には口を出さないようにしている」
・みちるさん（小２）
「ツッコミ。将来はお笑い芸人になりたい」
・しきくん（小１）
「野球。好きな球団はジャイアンツ。坂本勇人選手にホームランを打ってほしい」
・けいたくん（小５）
「勉強。将来は科学者になりたい。好きな元素は塩素」
・まれくん（小２）
「ゲーム配信。チャンネル登録者数を100万人集めたい」
・こずえさん（小５）
「尊敬語を練習している。将来の夢はホテルの経営者。接客を大事にした経営を目指す」
・たくとくん（小３）
「勉強。塾のテストで約4000人中4位になれた」
・ゆうまくん（小５）
「正式名称のクイズ」
・ここなさん、りのさん（小１）
中国の玩具メーカーが展開するキャラクター「ラブブ」
・まこさん、ういこさん（小３）／りんかさん（小１）
「コギャルファッション」
《悩んでいること》
・みちるさん（小５）
「寝相が悪くて朝には髪の毛がボサボサになっている」
・ほのかさん（小５）
「お米の値段が高いので、いっぱい食べたいけど我慢している」
インタビューに答えてくれた小学生の皆さん、親御さん方
ご協力ありがとうございました！！