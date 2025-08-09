週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、イマドキ小学生たちにインタビュー！
いまの小学生たちは、何を頑張って、何に悩み、
そして何が流行っているのか徹底調査！

《がんばっていること》
・のぞみさん（小２）
　「妹とのケンカを避けるため、妹の機嫌が悪い時には口を出さないようにしている」
・みちるさん（小２）
　「ツッコミ。将来はお笑い芸人になりたい」
・しきくん（小１）
　「野球。好きな球団はジャイアンツ。坂本勇人選手にホームランを打ってほしい」
・けいたくん（小５）
　「勉強。将来は科学者になりたい。好きな元素は塩素」
・まれくん（小２）
　「ゲーム配信。チャンネル登録者数を100万人集めたい」
・こずえさん（小５）
　「尊敬語を練習している。将来の夢はホテルの経営者。接客を大事にした経営を目指す」
・たくとくん（小３）
　「勉強。塾のテストで約4000人中4位になれた」

《はやっていること》
・ゆうまくん（小５）
　「正式名称のクイズ」
・ここなさん、りのさん（小１）
　中国の玩具メーカーが展開するキャラクター「ラブブ」
・まこさん、ういこさん（小３）／りんかさん（小１）
　「コギャルファッション」
 
《悩んでいること》
・みちるさん（小５）
　「寝相が悪くて朝には髪の毛がボサボサになっている」
・ほのかさん（小５）
　「お米の値段が高いので、いっぱい食べたいけど我慢している」

 

インタビューに答えてくれた小学生の皆さん、親御さん方
ご協力ありがとうございました！！