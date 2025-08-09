週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、イマドキ小学生たちにインタビュー！

いまの小学生たちは、何を頑張って、何に悩み、

そして何が流行っているのか徹底調査！



《がんばっていること》

・のぞみさん（小２）

「妹とのケンカを避けるため、妹の機嫌が悪い時には口を出さないようにしている」

・みちるさん（小２）

「ツッコミ。将来はお笑い芸人になりたい」

・しきくん（小１）

「野球。好きな球団はジャイアンツ。坂本勇人選手にホームランを打ってほしい」

・けいたくん（小５）

「勉強。将来は科学者になりたい。好きな元素は塩素」

・まれくん（小２）

「ゲーム配信。チャンネル登録者数を100万人集めたい」

・こずえさん（小５）

「尊敬語を練習している。将来の夢はホテルの経営者。接客を大事にした経営を目指す」

・たくとくん（小３）

「勉強。塾のテストで約4000人中4位になれた」





《はやっていること》・ゆうまくん（小５）「正式名称のクイズ」・ここなさん、りのさん（小１）中国の玩具メーカーが展開するキャラクター「ラブブ」・まこさん、ういこさん（小３）／りんかさん（小１）「コギャルファッション」《悩んでいること》・みちるさん（小５）「寝相が悪くて朝には髪の毛がボサボサになっている」・ほのかさん（小５）「お米の値段が高いので、いっぱい食べたいけど我慢している」

インタビューに答えてくれた小学生の皆さん、親御さん方

ご協力ありがとうございました！！