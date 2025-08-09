【レパードＳ】今後はキャリアのスリム化が進む？ 過去10年の傾向から探る攻略ポイントとは！？

攻略POINT【２勝クラス組】古馬相手に戦ってきた経験が力に

条件級の中で最多６頭の３着以内を出す２勝クラス組。６頭中４頭が前走１着、他２頭は２・４着。４頭が前走①人気で２頭が⑤人気。

また５頭の前走が平場戦ではなく特別戦。古馬相手に好勝負した経験が３歳限定戦で生きたと考えてよく、前走人気や連対実績は重視できる。

攻略POINT【キャリア】今後はキャリアのスリム化が進む

経験を積みつつ力をつけていく印象のダート戦。

主流は［6・4・2・30］と１着馬の半数以上を占めるキャリア７～８戦。キャリア９戦は［0・0・2・10］、10戦以上となると［0・0・0・22］。ただ、ダート三冠最終戦の前哨戦となっての変化か、24年１～３着馬はキャリア２～３戦だった。

攻略POINT【騎手】複勝率71％の戸崎騎手は外せない

［2・2・1・2］と戸崎騎手の好成績が目立つ。騎乗７回中６回が①～③人気と期待度も高いが、裏切られることは少ない。

一方、５回の騎乗で①③①①②人気の川田騎手が［0・1・0・4］、①①④人気のルメール騎手が［0・0・1・2］と物足りず、人気に応えきれていない。

レパードＳ 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』