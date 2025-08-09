今回は、婚活中の男性が直面した現実についてのエピソードを紹介します。

「俺は高収入イケオジだぞ？」

「俺は45歳の会社員で独身です。最近結婚相談所に登録して婚活を始めました。俺の結婚相手の希望は『共働き』『年収400万以上』『家事を全部やってくれる』『子供は2人以上産んでくれる』『20代』『実家で両親と同居し、介護も引き受けてくれる』女性ですが、結婚相談所の女には『その条件にあう女性は、この世に存在しません』『60代でも無理でしょうね』と偉そうに言われ、マジでむかつきました。『20代年収400万以上ならいくらでもいるだろ』『俺は高収入イケイオジだぞ』と思いますし。

俺が『証拠をみせろ！』とキレると、いろんなデータを見せられ説明されましたが……こんなでたらめなことを言う結婚相談所、潰れてしまえと思いました」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 結婚相談所の女性は、データに基づいて事実を伝えただけだと思うのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。