新山千春、10代＆20歳の自分と“再会” 30年の軌跡にファン「すげ〜」「めっちゃ美貌綺麗」
タレントの新山千春（44）が、9日までに公式ブログを更新。自身のデビュー30周年を記念した限定グッズの発売を発表し、1996年当時の写真と20歳のころの姿をデザインに使用したTシャツ＆トートバッグのビジュアルを公開した。
【写真】「今も昔も美しい！」自身の写真をデザインに使用したTシャツを公開した新山千春
「皆さんにお知らせがあります」と切り出した新山は、「8月24日、デビュー30周年となるこの日に“30th anniversary collection”として限定グッズをいろいろと発売することが決定しました」と報告。「デビュー当時の1996年！10代の自分と20歳の自分！！大事な思いが詰まった写真たち」で構成されたデザインには、「これまでの感謝と、あなたのこれからに寄り添いたい」というメッセージが込められている。
公開された写真では、白のTシャツに白のボトムスを合わせた洗練されたスタイルや、黒のトートバッグを肩にかけたナチュラルな表情、ダメージデニムとジャケットを重ねたクールな着こなしなど、30年の軌跡を祝う多彩なビジュアルを披露。Tシャツにはそれぞれ、1996年の10代の頃と20歳で初めて訪れたロサンゼルスでのカットがあしらわれている。
さらに、新山は「8月21日の夜に収録後、久々のインスタライブも予定しています」とファンとの交流も告知。「皆さんとお話できたら嬉しいです」と呼びかけ、「皆さんは1996バージョンと、初LAの20歳バージョン、どっちが好きですか？」とファンに問いかけてブログを締めくくった。
この発表には、「美しい」「ファンになって30年」「めっちゃ美貌綺麗」「どちらも素敵」「いつの時代も憧れ」など、長年のファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「今も昔も美しい！」自身の写真をデザインに使用したTシャツを公開した新山千春
「皆さんにお知らせがあります」と切り出した新山は、「8月24日、デビュー30周年となるこの日に“30th anniversary collection”として限定グッズをいろいろと発売することが決定しました」と報告。「デビュー当時の1996年！10代の自分と20歳の自分！！大事な思いが詰まった写真たち」で構成されたデザインには、「これまでの感謝と、あなたのこれからに寄り添いたい」というメッセージが込められている。
さらに、新山は「8月21日の夜に収録後、久々のインスタライブも予定しています」とファンとの交流も告知。「皆さんとお話できたら嬉しいです」と呼びかけ、「皆さんは1996バージョンと、初LAの20歳バージョン、どっちが好きですか？」とファンに問いかけてブログを締めくくった。
この発表には、「美しい」「ファンになって30年」「めっちゃ美貌綺麗」「どちらも素敵」「いつの時代も憧れ」など、長年のファンから多くの反響が寄せられている。