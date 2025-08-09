メルセデス・ベンツのSNSに揃って登場

かつてJリーグの川崎フロンターレに所属していた2人のプレミアリーガーの共演が話題となっている。

今回、メルセデス・ベンツの公式SNSで共演したのは、イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫とイングランド1部リーズに所属する日本代表MF田中碧だ。

今シーズン、プレミアリーグの舞台で対戦する可能性もある2人だが、一足早くメルセデス・ベンツの公式SNSに登場。メルセデス・ベンツの公式Xは、三笘と田中が2600万円超えの高級車「G580」に乗った広告のメイキングムービーを公開した。

三笘は小学校時代にさぎぬまSCでプレーしたのち、川崎の下部組織に加入。その後、筑波大を経て再び川崎に戻ってプロサッカー選手となった。2歳下の田中もさぎぬまSCでプレーして、川崎の下部組織に加入。2016年にユースからトップに昇格していた。ともにさぎぬまSCでプレーしていた幼馴染であることから「鷺沼兄弟」と呼ばれる2人は、三笘が特別指定選手だった2018年から渡欧する2021年まで、川崎でチームメイトであり、現在は森保ジャパンで中心選手となっている2人の共演は、大きな反響を呼んでいる。

ファンからは「これ、ズルい(笑)」「鷺沼兄弟ついに一緒の仕事してる」「めちゃめちゃ嬉しい組み合わせ」「鷺沼兄弟で共演する時が来るだなんてっ!?嬉しすぎるっっ！」「尊い！！！」「久し振りの鷺沼兄弟!」「嬉しすぎて指震えてさっきから誤字連発してる」「2人ともかっこいい」「三笘と碧を起用してベンツの色も青と黒とか分かり過ぎるくらい分かってる人だ」「うれしい！かっこいい」「揃って起用してくれるなんて」と歓喜の声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）