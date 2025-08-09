「自分には、どこか戻る場所が必要なんだ」…身も心も荒んだ元AD会社社長が本当に”帰りたかった”場所とは

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

「自分には、どこか戻る場所が必要なんだ」

寝泊まりする場所は少しずつ、まるで帰巣本能のように生まれ育った実家の方へと近づいていった。

釜ヶ崎周辺をうろうろしていると、そこに我が身が融け入ってしまうようだった。そこにはその日暮らしのおっちゃんたちが大勢いて、それが普通だった。慣れてしまうと、

「これでいいか」

と思えてくる。それはそれで快適、とまではいかないが、焦燥にかられるということがなくなってくる。

「これではあかん」

と思った。ここを居場所にしてはいけないと思った。

「自分には、どこか戻る場所が必要なんだ」

何年も、もみくちゃにされるような土壇場にいて、身も心も疲れ果てていた。どこかに「帰った」気持ちになりたかった。それが実家だったのだろう。だが親にはとうに縁を切られているのでそれはかなわなかった。

「ごんた」だった少年時代

大阪市旭区大宮。淀川の川っぺりにあるとりたててなにもない町だが、近くに千林商店街という長い長い商店街がある。そこはいまでも吉本の芸人なんかがロケをしていて、大阪のおばちゃんをおちょくるつもりが逆におちょくられたりしている。そんないかにも大阪という町だ。

家の前に大宮公園という大きな公園があって、子どものときには毎日、泥だらけになって遊んだ。淀川にもよく出張した。穴掘って基地をつくったり、「わんど」といって大きな水たまりがあるのだが、そこでザリガニを捕まえたりした。家でヘビ飼ったりハト捕まえたり、そんなことばっかりしてた。ギンナンを取ろうと神社のイチョウの木に登って、学校に通報されたこともある。

あれは6年生のときだったか、淀川に豊里大橋という大きな橋がかかっていて、その橋桁の空洞になっている部分をくぐって、向こう岸まで渡ったことがある。眼下に川の水面が見えて、スリル満点だった。誰がチクったのかこれがばれて学校で大問題になり、先生に死ぬほど叱られた。

いわゆる不良ではない。大阪弁で言う「ごんた」だった。いたずら坊主くらいの意味で、よその学校の子とけんかしたり、弱い者いじめをしたり、ということはしない。あくまでふざけて悪さをしていた。そういう性分だったのだ。

とにかく家にいなかった。いつも友だちとつるんでなんかしていた。一人でいるってどういうこと？ 一人でなにをするのん？ いまから思うと群れているのは自分を守ることだった。外敵から身を守る。いじめだったり仲間はずれだったり、自分の存在を脅かすものから安全なところに身を置く術だったと思う。それは大きくなってからもそうで、バンドをやったり暴走族まがいのグループに入ったり、バイトをやったり会社をつくったり、全部そう。草食動物が群れるのと同じようなものだ。

それがいまではどうだ。一匹狼などとかっこいいものじゃなく、しょんぼりとひとりぼっち。狩りもできない狼だ。

