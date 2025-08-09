はじめしゃちょーが河野太郎氏との対談動画を”削除”…デマを流布した”ワクチン担当大臣”の「責任逃れ」

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

『何かがおかしい 「がん急増」の謎』連載第41回

『ひろゆきも支持する「オーストラリアでワクチン接種が子宮頸がんに勝った」という主張はウソ…疑念が深まる「子宮頸がんワクチン」の効果』より続く。

河野太郎氏の責任問題

コロナワクチンの一連の問題について、河野太郎氏の責任は重大だと考えています。

河野さんはコロナ禍当時、新型コロナワクチン接種推進担当大臣を務めていました。国のワクチン政策のトップだった方なので、ワクチン問題に責任があるのは当然です。それ以上に、当時メディアに露出してワクチンについてのデマを広めたことも非常に問題でした。河野さんは人気ユーチューバー「はじめしゃちょー」さんとのコラボ動画において、「アメリカでは2億人打って死亡者ゼロ」と言い切っています。

河野さんは2024年10月24日付ブログで、「この発言は、当時のアメリカのCDC（Centers for Disease Control and Prevention）の発表に基づいています。当時、CDCは、アメリカで2億回のワクチン接種が行なわれた時点で、ワクチンが原因でなくなった人はいないと発表しています」としています。

一方で、2020年末の時点ですでに、アメリカではワクチン接種後の死亡例が報告されていたという指摘もあります。ほか、河野さんはコロナワクチンが卵巣に集まるという指摘は「単にごく微量が卵巣に一時的に分布したということであり、蓄積というのは明らかな誤りです」「ピークも48時間でした」（2021年6月24日付）としていますが、前述したように、ファイザー社の資料でもワクチン成分は明らかに卵巣に集中していますし、また「48時間」は「数値のピーク」ではなく、「単に48時間までしか調べていない」のです。もっと増えていた可能性は高いです。

責任逃れに走る“ワクチン担当大臣”

また「ワクチンにより作られるスパイク蛋白も約2週間以内でほとんどがなくなります」（同前）と主張されていますが、これも誤りです。接種3ヵ月後に皮膚でスパイクタンパク質が見つかったという論文をはじめ、接種から長期間経過した後もスパイクタンパク質が見つかるという報告がたくさんあります。

これらを見る限り、「河野さんの発言のほうがデマだった」と言われても仕方がありません。そもそも河野さんは、「ワクチン接種についての責任は私が取る」と断言されていましたが、2024年10月24日付のブログでは「新型コロナワクチンの効果や安全性は厚労省の有識者による審議会で確認をして、承認をしました。それに私は関わっておりません」と、自身の責任を否定する主張をされています。

河野さんは「ワクチン接種の進め方には責任があるが、ワクチンの安全性のチェックについては責任はない」と言っているようですが、詭弁ではないでしょうか。河野さん自身が各メディアにおいてワクチンの安全性についてデマ発言を繰り返していた以上、ワクチンの安全性についても責任を問われるのは当然でしょう。

もちろん、ワクチン担当大臣という立場上、仕方がなかった部分もあるとは思いますが、一連の弁解は責任逃れと取られても仕方がないように思います。

動画を非公開にしたはじめしゃちょー

政治家の仕事は責任を取ることです。当時の誤りを認めず、逃げてばかりでは、河野さんへの信頼が揺らいでしまいます。よくネット上のデマを見分ける方法として「断言する人ほど怪しい」と言います。どちらが真実かはっきりしないのに、「真実は○○」と断言する人は、たいていウソをついているからです。

河野さんをはじめ、ワクチン推進派の医師たちの発言は、まさに断言のオンパレードでした。当時、ワクチンの安全性について判断できないことは専門家ならわかってもよかったはずです。なのに、「ワクチンは安全」と断言していたのです。

ちなみに前述のユーチューバー「はじめしゃちょー」さんは、河野さんとの対談動画を2024年7月30日に非公開にしたと報告しています。「誤解や、事実と異なる噂、ご意見が届くのでこのまま公開しておくべきでない」と判断されたそうです。

『尾身茂氏に「予算ぼったくり」の指摘…日本のコロナ政策が“利権”に歪められていた可能性』へ続く。

【つづきを読む】尾身茂氏に「予算ぼったくり」の指摘…日本のコロナ政策が”利権”に歪められていた可能性