【8月8日 アジアカップ結果】日本がイラン相手に黒星…韓国はBリーガーの活躍でカタール撃破

8月8日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。グループA、グループBのそれぞれ2試合が行われた。

グループAでは韓国代表（FIBAランキング53位）がカタール代表（同87位）と対戦し、第1クォーターこそリードを許す時間帯があったものの、第2クォーター以降を圧倒して97－83で勝利。イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）が38分35秒の出場でチーム最多タイ24得点に7リバウンド4アシストの活躍を見せた。

オーストラリア代表（同7位）はレバノン代表（同29位）を相手に最大28点のリードを奪う試合運びを見せ、93－80で快勝。2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

ともに白星スタートとなったイラン代表（同28位）vs日本代表（同21位）は、リードチェンジ12回の熱戦。第4クォーター終盤に抜け出したイランに軍配が上がり、日本は初黒星を喫した。

グアム代表（同88位）はシリア代表（同71位）に82－73で勝利。試合の大半でリードを奪い、大会初白星を手にした。

■「FIBAアジアカップ2025」8月8日 試合結果、順位表



・グループA



韓国 97－83 カタール



レバノン 80－93 オーストラリア

1位：オーストラリア（2勝0敗／+49）



2位：レバノン（1勝1敗／-9）



3位：韓国（1勝1敗／-22）



4位：カタール（0勝2敗／-18）

・グループB



イラン 78－70 日本



シリア 73－82 グアム

1位：イラン（2勝0敗／+33）



2位：日本（1勝1敗／+23）



3位：グアム（1勝1敗／-16）



4位：シリア（0勝2敗／-40）

■「FIBAアジアカップ2025」8月9日 試合日程



17：00～ イラクvsフィリピン



20：00～ 中国vsヨルダン



24：00～ インドvsサウジアラビア



27：00～ チャイニーズ・タイペイvsニュージーランド

