★新潟１Ｒ・２歳未勝利の馬トク激走馬＝ベアゴーフォー

福島でのデビュー戦は流れに乗れず６着に終わったシャンハイボビー産駒だが、２戦目は新潟でレースぶりが一変。前残り流れでもしぶとく３着に食い込んで見せた。

初戦は絞れる余地を残した体つきで気合不足だったものの、２戦目は使った効果が歴然で馬体もシャープに変身した。引き続き同じ舞台なら前走以上の期待が持てる。

激走馬にピックアップされた要因は「近走着順から期待高」と「近走頭数から期待大」。鞍上の松岡正海騎手がバイタルジョッキーに選ばれている点も見逃せない。

★札幌６Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝ブルースバローズ

今年３月のデビュー戦で３着に好走。二の脚がつかず４角でも厳しい位置取りだったが、直線は内から馬群をさばいて１頭だけ際立つ末脚を披露した。

半姉には２０１４年阪神ＪＦを制したショウナンアデラなどがいる血統馬。２戦目の出走取り消しで４か月半ぶりの実戦とはいえ、大化けしても驚けない。

今回は「このレースに向く体形」と「脚長で推進力ある」の２点が激走馬に挙がった要因。厩舎指数も２位の数値を算出するなど勝負気配が漂っている。

★中京１０Ｒ・３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝ゴメンネジロー

芝でデビューしたタワーオブロンドン産駒だが、ダート初投入の３戦目で初勝利。昇級初戦も２着に好走するなど早くもクラス突破のめどを立てた。

直近２戦の阪神では４、６着。序盤からテンのスピードについていけず鞍上が押していく形になっただけに、７ハロン戦への投入は吉と出そう。

激走馬の要因としては「好枠引き期待大」と「前走より枠順が好転」の２点が挙がっている。２着の好走時と同じ斤量５３キロで臨めるのもプラスに働く。