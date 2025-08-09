◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会 ▽決勝 東海中央ボーイズ（愛知中央）７―１松戸中央ボーイズ（千葉）（８月７日・大阪シティ信用金庫スタジアム）

２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われた。松戸中央ボーイズ（千葉）は快進撃も東海中央ボーイズ（愛知中央）に敗れ準優勝だった。

※ ※ ※

松戸中央が過去最高の８強（２０１５年）を超える準優勝に輝いた。

準々決勝前に井垣茂人監督（５２）が「歴史を変えるために勇気を持とう」と鼓舞すると、ナインは躍進。春季全国大会準Ｖの紀州を下し４強入りすると、準決勝では県央宇都宮との打撃戦を制して決勝に進んだ。

常田主将も「打ち合いなっても慌てなかった」というメンタル面は、合言葉で鍛えられた。昨秋に東日本選抜大会を制し、東日本王者となって以降、結果が残せなかった。そこで誰でも打てる球を狙おうと「チャイルド・ボール」と提唱。井垣監督は「難しいボールを狙って逆に追い込まれないように」と説明。呼びかけることでシンプルな思考になった。初戦の岡山北戦は終盤の集中打で逆転勝ち。３回戦の三田戦では７回２死から逆転勝ちした。

決勝では３回に佐藤の二塁打と針生のバント安打で無死一、三塁として落合のスクイズで同点としたが、４回から登板の安斎がつかまり５失点した。指揮官は「負けたのが悔しいが、ここまで来られたのは選手のお陰」と感謝を口にした。多くの選手は涙を流したが、優秀選手賞の常田主将をはじめ安斎や野澤謙は「力は出し切った」と晴れやかな表情を見せた。

全国制覇を逃した悔しさは新チームが晴らす。２年生ながら５番・三塁手で先発出場した青木誓は「来年、また大阪に戻ってきて優勝します」とリベンジを誓った。

【松戸中央ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※常田幸泰、安斎海成、成眞佑、高橋大志、落合樹生、庭野絢人、竹下幹人、針生慶世、立原英斗、野澤謙介、渡辺裕貴、石川遥馬、宮尾日音、野澤奏、菊池啓佑、島田莉有、田中仁奈、染谷雄飛、佐藤龍心

▽２年生 佐藤魁晟、青木隼也、青木誓志、松浦碧大、鈴木惇人、山下和希

【松戸中央・成績】

▽２回戦（３日） 松戸中央８―３岡山北（岡山）

▽３回戦（４日） 松戸中央６―３三田（兵庫西）

▽準々決勝（６日） 松戸中央―１紀州（和歌山）

▽準決勝（６日）松戸中央１０―８県央宇都宮（栃木）