◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会 ▽準々決勝 県央宇都宮ボーイズ（栃木）２―０開星中学ボーイズ（山陰） ▽準決勝 松戸中央ボーイズ（千葉）１０―８県央宇都宮ボーイズ（栃木）＝６回時間切れ＝（８月６日・万博記念公園野球場）

２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われた。県央宇都宮ボーイズ（栃木）はベスト４に進出も準決勝で松戸中央ボーイズ（千葉）に敗れた。松戸中央は準優勝。

※ ※ ※

一戦一戦、力をつけた。県央宇都宮・影山崇監督（５４）は「この子たちはこの大会で一段と成長してくれた」と驚きの表情だ。

松戸中央との準決勝は初回に８失点も、猛反撃。２回に齊藤颯の左前安打から４連打、打者９人で４点を返すと、３回にも３点を返し２点差に。６回時間切れで涙をのんだが、驚異の粘りを見せた。齊藤颯は「後ろが続いてくれて良かった。みんなで勝ち取ったベスト４だと思います」。

準々決勝の開星中学戦では先発左腕の塚越主将が被安打５で公式戦初完封。貴重な先制打を放った鈴木捕手は「自分はここまで来られると思わなかった。みんなのお陰です」と感謝を口にした。塚越は３回戦の鯖江戦でも５回２／３を無失点と大活躍。「終わってしまったんだなと。心残りはあるけれど、この結果を受け止めて次につなげたい」。ナイン一丸でつかんだベスト４は色あせない。

【県央宇都宮ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※塚越春輝、齊藤颯太、塩原琥珀、齋藤有吾、斉藤恵太、春田翔、吉田直生、吉田篤生、齋藤煌月、天海徹二、後藤瑠克、八板晃悠、高瀬瑛力斗、篠田廉、中塚俊哉、西村太陽、鈴木逸太、五味渕佑、常盤珠怜人、土屋魁惺、岡心翔、川上琥七斗、

▽２年生 中島結人、齋藤理人、小田一颯

【県央宇都宮・成績】

▽２回戦（３日）県央宇都宮７―５東尾張（愛知西）

▽３回戦（４日）県央宇都宮１―０鯖江（北陸）

▽準々決勝（６日）県央宇都宮２―０開星中学（山陰）

▽準決勝（６日）松戸中央（千葉）１０―８県央宇都宮