　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の4万2290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42967.27円　　ボリンジャーバンド3σ
42290.00円　　9日夜間取引終値
42141.64円　　ボリンジャーバンド2σ
41820.48円　　8日日経平均株価現物終値
41316.02円　　ボリンジャーバンド1σ
41314.00円　　5日移動平均
41060.00円　　一目均衡表・転換線
40760.00円　　一目均衡表・基準線
40490.40円　　25日移動平均
39664.78円　　ボリンジャーバンド-1σ
39310.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38839.16円　　ボリンジャーバンド2σ
38760.13円　　75日移動平均
38321.40円　　200日移動平均
38013.53円　　ボリンジャーバンド3σ
37365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース