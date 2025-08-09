日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の4万2290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42967.27円 ボリンジャーバンド3σ
42290.00円 9日夜間取引終値
42141.64円 ボリンジャーバンド2σ
41820.48円 8日日経平均株価現物終値
41316.02円 ボリンジャーバンド1σ
41314.00円 5日移動平均
41060.00円 一目均衡表・転換線
40760.00円 一目均衡表・基準線
40490.40円 25日移動平均
39664.78円 ボリンジャーバンド-1σ
39310.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38839.16円 ボリンジャーバンド2σ
38760.13円 75日移動平均
38321.40円 200日移動平均
38013.53円 ボリンジャーバンド3σ
37365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
