戦前の「護憲」が国を滅ぼしたとも言える「明治憲法の大問題」

戦後80年を迎え、私たちは「あの戦争」とどのように向き合えば良いのでしょうか。

日本はどこで「間違えた」のか。そもそもいつ始まったのか。掲げた理想はすべて誤りだったのか。「大東亜」は日本をどう見ていたかーー。

7月17日発売『「あの戦争」は何だったのか』（講談社現代新書）著者の歴史家・辻田真佐憲さんが、右でも左でもない「戦争の全体像」を描き出すために、素朴な疑問から「あの戦争」を問い直します。

（※本記事は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』の一部を抜粋・編集しています）

「護憲」が国を滅ぼした？

戦前の日本は、まさに丸山眞男が『日本の思想』でいうように、「元老・重臣など超憲法的存在の媒介によらないでは国家意思が一元化されないような体制」（傍点は原文ママ）、いわゆる「無責任の体系」となっていたのである。

もちろん、明治憲法があったから日本は戦争に突き進んだとするのは短絡にすぎる。それ以外にも国際情勢の変化などさまざまな要因があった。ただ、その危機的な状況のときにうまく国の舵取りができなかった要因のひとつは、まちがいなく明治憲法の仕組みにあった。

だれもが憲法の枠内で行動していたがゆえに、戦争への道を回避できなかった。いいかえれば、「護憲」が国を滅ぼしたともいえるのである。

われわれが仮にタイムスリップして、戦前のだれかに入れ替わったとしても、状況を大きく変えることはおそらくできないだろう。ドイツやイタリアでは『帰ってきたヒトラー』や『帰ってきたムッソリーニ』のような風刺的な作品が生まれたが、日本で類似の作品が見られないのは、ひとりの独裁者に還元できるほど体制が単純ではなかったという点に理由があるのかもしれない。

もちろん、明治憲法体制に問題があったからといって、憲法制定に関わった伊藤博文などを責めるべきではない。西洋列強の脅威に直面しながら、急速な近代化を進めざるをえなかった明治の元勲・元老たちに、未来を見据えてもっと制度的な洗練をすべきだったと求めるのはさすがに酷である。

では、なにをどうすればよかったのか。あえて歴史のイフを追求するならば、想像はさらに広がっていく。

たとえば、江戸時代の「鎖国」が誤りだったのではないか。実際、日本はかつて朱印船貿易などを通じて活発に海外に進出しており、それはヨーロッパの大航海時代と時期を同じくしていた。もし日本も同様に積極的に世界へ進出していたならば、西洋に伍する存在となっていたのではないか──。

だが、これ以上はあの戦争からあまりに遠ざかってしまう。この思考の旅はここで打ち止めにしておくことにしよう。

「必然というものに対する人間の復讐だ」

なんだ、結局、歴史はどうしようもなかったのか。そんな、やりきれない気持ちにとらわれるかもしれない。

そんなときに思い出されるのが、文芸批評家・小林秀雄のことばである。

小林は戦後まもない1946（昭和21）年、『近代文学』2月号の座談「コメディ・リテレール」に出席したおり、戦時下における発言の真意について質問された。小林はそれに、つぎのように言い放った、とされる。東京裁判が開廷される以前のことだった。

僕は政治的には無智な一国民として事変に処した。黙って処した。それについて今は何の後悔もしていない。大事変が終った時には、必ず若もしかくかくだったら事変は起らなかったろう、事変はこんな風にはならなかったろうという議論が起る。必然というものに対する人間の復讐だ。はかない復讐だ。この大戦争は一部の人達の無智と野心とから起ったか、それさえなければ、起らなかったか。どうも僕にはそんなお目出度い歴史観は持てないよ。僕は歴史の必然性というものをもっと恐ろしいものと考えている。僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか。（『戦争について』）

小林は、戦前から著名な言論人として知られていた人物だった（当時、43歳）。そのため、「歴史は必然であり、自分は反省しない」とする発言は、長らく居直りのように受け取られ、激しい批判を浴びた。

しかし、最近では広く知られているように、この発言は即興的なものではなかった。実際には、座談会の構成原稿にあとから書き加えられたものだった。

座談会の記録は、編集の過程で構成が整理され、参加者自身が修正を加えたうえで活字化される。小林の発言もその修正段階で付け加えられたものであり、すなわち十分に推敲されたうえでのことばだったのだ。

もちろん、それでも当時を生きていたひとびとからすれば、小林の発言は受け入れにくかったのかもしれない。だが、小林個人への評価はひとまずおくとしても、「歴史の必然性」にたいするかれの見方そのものを、完全に否定することはむずかしい。

歴史とは、無数の要因が絡み合って展開するものであり、「ここを変えれば、ああはならなかった」と簡単に語れるほど単純ではない。

あまりに俗な例ではあるが、「数十年前に戻って、家財を売り払い、借金をしてでもGAFAMの株やビットコインに投資しておけば、いまごろ大金持ちだった」と語るようなものだ。

われわれは、過去を変えることはできない。しかしながら、未来を変えようと努力することはできる。あの戦争へといたる道をふり返り、さまざまな可能性について考えることは、そのための思考を深めるうえで、いまなお重要なのである。

