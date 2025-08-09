TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント高の3049ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3117.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
3049.00ポイント 9日夜間取引終値
3044.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3024.21ポイント 8日TOPIX現物終値
2995.60ポイント 5日移動平均
2972.61ポイント ボリンジャーバンド1σ
2966.00ポイント 一目均衡表・転換線
2921.75ポイント 一目均衡表・基準線
2900.22ポイント 25日移動平均
2827.83ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2810.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2803.92ポイント 75日移動平均
2755.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
2737.22ポイント 200日移動平均
2685.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2683.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
