　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント高の3049ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3117.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3049.00ポイント　　9日夜間取引終値
3044.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3024.21ポイント　　8日TOPIX現物終値
2995.60ポイント　　5日移動平均
2972.61ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
2966.00ポイント　　一目均衡表・転換線
2921.75ポイント　　一目均衡表・基準線
2900.22ポイント　　25日移動平均
2827.83ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2810.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2803.92ポイント　　75日移動平均
2755.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2737.22ポイント　　200日移動平均
2685.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2683.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース