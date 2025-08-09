グロース先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の788ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
804.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
788.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.00ポイント 9日夜間取引終値
780.53ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
779.20ポイント 5日移動平均
771.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
762.50ポイント 一目均衡表・転換線
754.80ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・基準線
738.20ポイント ボリンジャーバンド-1σ
734.97ポイント 75日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
721.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
704.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
676.28ポイント 200日移動平均
株探ニュース
