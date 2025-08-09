　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の788ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

804.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
788.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.00ポイント　　9日夜間取引終値
780.53ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
779.20ポイント　　5日移動平均
771.40ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
762.50ポイント　　一目均衡表・転換線
754.80ポイント　　25日移動平均
743.00ポイント　　一目均衡表・基準線
738.20ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
734.97ポイント　　75日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
721.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
711.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
704.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
676.28ポイント　　200日移動平均


