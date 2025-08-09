◆バレーボール◇東海中学総体 ▽男子１回戦 ＩＺＵＬＵ２−０久居東 ▽同２回戦 ＩＺＵＬＵ２−０笠松ウィングス（８日・エコパアリーナ）

１、２回戦が行われた。男子は静岡県王者のＩＺＵＬＵが２試合連続ストレート勝ちで初の全国に王手をかけるなど、４強を静岡県勢が独占した。女子は県を制した西遠女子が２試合とも快勝し、２年連続の全国出場にあと１勝と迫った。９日は準決勝、決勝と全国大会出場決定戦が行われ、上位３チームに全国大会の出場権が与えられる。

苦しみながら白星をもぎ取った。創部６年目、伊豆の国市で活動するクラブチームのＩＺＵＬＵが、初の全国総体出場に王手をかけた。岐阜の笠松ウィングスとの２回戦で第１セットの立ち上がりに１―８と大量リードを許したものの、２７―２５と逆転。接戦の第２セットも２５―２２でしのいだ。

勝利にも口につくのは反省ばかりだった。浅賀千春主将（３年）は「内容が悪い。気持ちが足りなかった」と、うつむいた。元日本代表で、東レのセッターだった近藤茂監督（４２）は「これまでワースト３に入るゲーム。ただ、勝ち切ったことは評価できる」と選手の頑張りをたたえた。

浜松修学舎中、高台中、藤枝リアンと４強を県勢が独占。全国出場枠は３。浅賀は「反省を生かしてチーム全員で勝ちにいく」と、準決勝の高台戦に目を向ける。すでに、９月にクラブチームのみで開催される全国ヤングクラブ大会の出場権を獲得している県王者が、２枚目の全国切符をつかみにいく。（塩沢 武士）

〇…静岡県女王・西遠女子が連続ストレート勝ちで４強入り。２年連続の全国切符に王手をかけ、２０１７年以来、８年ぶり東海制覇まであと２勝と迫った。得点を重ねたエース・丸橋知沙（３年）は「相手のコートを見て空いているところに打てた」と、納得の表情。昨年は準決勝で敗れ、代表決定戦で最後のイスに滑り込んだだけに、「今年は優勝して全国に行きたい」と、東海Ｖを目標に掲げた。