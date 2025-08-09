雨の地域が多そうな三連休初日。お天気に恵まれない日こそ、お気に入りのアイテムを使ったおしゃれの力を借りて、気分を高めて♪ 8月9日(土)のおすすめコーデをご紹介します。

Tシャツ×ドットスカートのこなれ感あるモノトーンでお出かけ♪

出典: 美人百花.com

夏のスタメンであるTシャツはほどよく地厚なタイプを選ぶと、高級感が出てカジュアルになりすぎないのでおすすめ。オーガンジー素材のドットスカートを合わせれば、こなれ感あるフェミカジュコーデが完成します。

Tシャツ￥12,100/アルページュストーリー スカート￥25,300/ジャスグリッティー ネックレス￥28,600/シャルロットウーニング(フラッパーズ) サングラス￥22,000/フルラ(デリーゴジャパン) バッグ￥49,500/ケイト・スペードニューヨーク(ケイト・スペード カスタマーサービス)

掲載：美人百花2025年7月号「この夏着たいTシャツは『骨格に合わせる』が大正解」

撮影/遠藤優貴 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUN VALLEY) モデル/佐々木彩夏 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集