双子座のあなたのラッキーアイテムは帽子！紫外線対策しながらおしゃれして【8／9土曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月9日（土）の運勢はこちら！牡羊座
ハンドソープやボディソープの泡立ちを楽しむと清潔感と共に気分もアップ。心をスッキリさせてくれるはず。牡牛座
本棚や収納棚の整理で探し物が見つけやすくなりそうです。整理整頓が時間の節約と心の平穏につながります。双子座
帽子やキャップで紫外線対策をしながらファッションを楽しんで。機能性とおしゃれの融合を目指してみて。
洗面台やシンクの排水口掃除で水の流れがスムーズに。詰まりの解消が心の詰まりも取り除いてくれるはず。獅子座
エプロンや作業着を着用して家事や作業に取り組むと効率が上がりそう。切り替えを助けてくれるはずです。乙女座
マスキングテープやシールで小物をデコレーションして。創作の楽しさが彩りを添えてくれることになりそう。天秤座
折りたたみ傘やレインコートの点検で急な雨にも安心できそう。備えの確認が心の余裕を生んでくれるはず。蠍座
メガネケースやサングラスケースを整理すると大切なものを守れそう。物への愛着を深めると運気もアップ。射手座
団扇や扇子で昔ながらの涼み方を楽しむと風情を感じられそうです。伝統的な方法で夏を楽しんでみましょう。山羊座
タイマーやストップウォッチを活用して時間管理を工夫して。時間への意識が効率的な生活につながります。水瓶座
Wi-Fiルーターやモデムの位置を調整すると通信環境が改善しそう。接続の安定がストレス軽減になります。魚座
入浴剤やバスソルトでお風呂タイムを特別にしてみて。香りと温かさが一日の疲れを優しく癒してくれるはず。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな