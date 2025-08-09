「私は16歳でした」

【96歳】自分で選んだTシャツ姿ですっと立ち、96年間の人生を語る森田さん

1945年8月9日に長崎に投下された原子爆弾で家族を失い、自らも被爆した森田富美子さん（96）は、最初にこう言った。

封印してきた向き合うのが困難な記憶を、それでも森田さんはどうにか語ろうとする。96歳となり、娘・京子さんとの共著『わたくし96歳 #戦争反対』で振り返った記憶とは――。



森田富美子さん ©︎文藝春秋 撮影・釜谷洋史

「戦争のことは絶対に話さない、話せないとずっと思っていました。でも90歳になったとき、話そう、カタリベをしようと決めました」

80年前の8月9日。長崎に投下された原子爆弾で家族5人を失った時の記憶について、森田富美子さんが重い口を開いた。Xで8万5000人を超えるフォロワーを持ち、「#戦争反対」を発信し続けている富美子さんだが、実は91歳になるまで被爆体験について詳しく語ることはなかった。

「私は戦争のことは考えないようにしてました。その時の状況はあまり人に話したくないのと……」

富美子さんが16歳だった1945年の夏、長崎は原爆投下前から5回の激しい空襲を受けており、父親は毎日のように「空襲警報」「空襲警報解除」をメガホンで叫びながら近所を回っていた。富美子さんの実家は、爆心地から約200メートルの駒場町（現・長崎市松山町）にあった。

8月9日の朝。富美子さんは、いつものように学徒動員先の川南工業香焼島造船所へ向かおうとしていた。松山町停留所から路面電車で大波止まで行き、そこから船に乗って香焼島へ。家から工場までは約1時間の道のり。

「プンプンしないで。これが最後かもしれないんだから」

この日の朝も、いつものように「行ってきます」と言いながら玄関へ向かうと、走ってきた1番目の弟（国民学校5年生）が富美子さんの下駄を横取りして履き、逃げるように飛び出していった。

「また友だちとダクマ（川エビ）獲り。私はこれから工場に行かなければならないのに、それがわかっているはずなのに」

無性に腹が立った富美子さんに、母が新しい下駄を足元に置いてくれた。赤い鼻緒の下駄だった。

「これっきりの別れになるかもしれないから、さあ機嫌をなおして早く行きなさい」

母が穏やかに微笑んだ。それでも黙って玄関を出る富美子さんに、母は念を押した。

「プンプンしないで。これが最後かもしれないんだから」

その言葉を背中で聞きながら歩き出した。70〜80メートルほど歩いて振り向くと、母が門の外に立って見送っていた。電車通りへの角を曲がる前にもう一度振り向くと、母はやっぱりそのままの姿勢で家の前に立っていた。そして小さく手を振った。

歩きながら、「これっきりの別れ」「これが最後かも」という母の言葉がふいに胸に迫ってきた。時代の切羽詰まった感情から出た覚悟にも似た思いを言葉にした母に、富美子さんは予感めいたものを感じていた。それが母との最後の会話になる。

「みんな死んだ、みんな死んだ」と泣きながら飛び出してきた妹

工場に着いて作業が始まっていた午前11時2分。突然、ドーンと凄まじい爆音。次の瞬間、爆風で富美子さんたちは吹き飛ばされるように倒れ込んだ。

「長崎がやられた！」

富美子さんたちが工場横の丘に駆け上がると長崎の上に崩れかかった香焼島を出る最初の船に乗り、必死に家族のもとへ向かった。

長崎駅手前の五島町まで来ると、その先は火の勢いが強く進めなくなった。一旦、山の方に上がり、農道を行くことにした。途中、数名の男性に「ここから先は行かない方がいい」と止められ、夜を明かした。明け方、誰もいない農道を歩き始めた。

最初に会った人のことは忘れることができない。ずるりと剥けた体中の皮膚を着物を着流したように引きずっていた。しかし、この人を見た途端、何も感じなくなり、当たり前のようにすれ違った。そこから1時間ほど進むと細い川沿いの道に出た。そこは考えられないような火傷をした負傷者と死体でいっぱいだった。

そこを下ると焼け尽くされた町はペタンと平らで何もなかった。そここそが爆心地で、我が家がある駒場町だった。家から目を背け、浦上川にかかる簗橋を渡った。そこから500mの横穴壕（町の防空壕）に着くと、妹が飛び出してきた。「みんな死んだ、みんな死んだ」。泣きじゃくりながらすがりつき、見たこと、あったことを一気に話し出した。

妹は活水女学校の1年生で、8月1日の空襲で機銃掃射を受けて以来、恐怖で横穴壕から一歩も出られなくなっていた。

妹の話によると、8月9日午前、警戒警報に続いて空襲警報が発令され、近所の子供たちが横穴壕に飛び込んできたが、8時30分には「空襲警報解除」の声が聞こえてきた。横穴に隠れていた子供たちは一斉に外に飛び出した。弟たちも、妹の制止を聞かず飛び出し、手をつないで走って家に帰ってしまった。

そして午前11時2分。突然、強い光が暗い穴の奥まで届き、次の瞬間には爆風が吹き込み、子どもたちは飛ばされ壁に打ちつけられ気を失った。

妹はすぐに立ち上がり、横穴壕を出ると夢中で家に向かって走った。壊れた家の片側だけ残った門柱に父親が体をもたれかからせ、首からメガホンを下げ立っていた。

妹には、父が生きているように見えた。「父ちゃん、早よう逃げよう」と声をかけたとき、「お嬢ちゃん、危ない」と後ろから来た誰かに引っ張られ、路面電車通りに走った。振り向くと城山町からの火が浦上川を超えて迫っていた。

左胸に縫い付けられた名札には父が1番信頼する叔母（父の妹）夫妻の住所が書いてあった。2人でそこに向かった。やっとの思いで辿り着いた私たちを、叔母と叔父だけでなく、近所の人たちも歓声をあげて喜んでくれた。

富美子さんは手で30cmほどの大きさを示した…

翌日、叔父と2人で駒場町の家に向かった。妹から聞いたとおり、門柱に父が体をもたせかけ、首からメガホンを下げて立っていた。しかし、妹が見た父とは違い、私が見た父は真っ黒に炭化していた。大きく開けた口の中には爆風で吹き込まれた土や瓦礫がいっぱい詰まっていた。

家の中では母が国民学校1年生の弟に覆い被さっていた。

「妹が見たときは、母親が弟をしっかりと抱いて弟の顔はきれいだったと言いますけどね、私が見たのは、城山から浦上川を超えて来た火で母親と弟は焼け真っ黒でした。両手ですくえるくらい、このくらいになっていましたからね」

富美子さんは手で30cmほどの大きさを示した。2番目の弟（国民学校3年生）は茶の間で見つかった。母たちと同じように小さな黒い塊になっていた。それらが誰であるかわかったのは焼け残った小さな服の切はしによってだった。

焼け残った大きくて重いトタンを拾ってきて、父母2人、弟の順に並べた。そこに燻った瓦礫を集めて載せると火をつける間もなく、燃え始めた。涙は出なかった。両手は煤と血糊で真っ黒になっていた。

「私に残ったのはこれだけ」

手についた真っ黒な血糊を両手両腕にこすりつけた。

叔父と叔母は実の子供のように育ててくれた。

「私と妹、いとこの弁当箱にご飯を入れるのは私の役割でした。私は器械体操をしていた妹にたくさん食べさせたいから、自分の分を妹に全部持たせて、私は学校でみんなと一緒にお芋を食べていました。楽しかったですね」

毎年8月9日が近づくと、今もなお体調不良を繰り返している

75年間、富美子さんは原爆の記憶を胸の奥に封印してきた。しかし91歳になって、初めて被爆体験をSNSに投稿し始めた。

きっかけは2020年8月9日の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典だった。安倍晋三首相（当時）の挨拶が3日前の広島の式典と酷似していたことがSNSで騒がれた。被爆者の思いが軽視されているようで、悲しい気持ちになった富美子さんは翌10日、自らの16歳の記憶を立て続けにツイートした。

75年間封印してきた記憶を文字にしたのだ。

富美子さんは8月9日が近づくと、今もなお毎年体調不良を繰り返している。

「血圧も200を超えて、運動がお休みになりました。また頭痛も酷いので、痛み止めや血圧の薬を増やしてもらっています。原因はわからないですが、毎年8月9日に近くなると、何年経ってもこういう状態になるんです」

富美子さんが長い間記憶にフタをし、考えないようにしてきてもあの日の恐怖を、苦痛を、そして深い悲しみを体は覚えているのだ。

昨年8月9日。長女・京子さんから江戸川区の葛西に原爆犠牲者追悼碑があると聞いて参拝に行った。

「娘がずっとスマホのラジオで平和祈念式典の中継を聴いていて、11時2分（原爆投下時刻）ですよと教えてくれ、碑の前で手を合わせたら、涙が出て来ました」

家族を火葬したあの日に流れなかった涙が、この日流れた。

父親のメガホンに込められた「人々を守りたい」という思い。それは今、96歳の富美子さんの発信となって受け継がれている。

（田幸 和歌子）