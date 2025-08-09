「若者の入門はゼロ…」祭りのテキ屋が抱える《ネットで叩かれる》より辛い「後継者不足」の現実

夏から秋にかけて、全国では様々な祭りがあり、露店（以下、テキヤ）の人たちも稼ぎ時である。そんな折、2025年8月2日、とあるユーザーがXにて〈地元の祭きたら「仙台牛タン800円」 でも買ったら豚タンだった 良い商売してるね、客舐めてんな〉という投稿が話題を呼んだ。

確かにテキヤの中には、グレーな商売をする者も少ないが、それが全部ではない。むしろ、真っ当に商売に励む者もたくさんいるはずで、その事実を見過ごしているのではないだろうか。

それよりも、彼らにはネットで叩かれるより辛い、ある「問題」に直面していることに注目したい――それが後継者不足だ。

「若い人がテキヤに入門しない」

いま、テキヤは深刻な後継者不足に悩まされている。以下、テキヤOBの声を紹介する。

テキヤには、歴史上、増えた時代があります。ひとつは、大正の関東大震災のとき。失業者が増えたため、行政と警察が相談して、一般の人たちを露天商になることを奨励した。もともと、露天商は、親方一人に若い者一人という程度だったのが、この政策によって若い衆が増えたのです。

次は、戦後の混乱期。闇市が出た地区は、テキヤが大きくなった。闇市がない地方では、テキヤは増えなかった。幸い東京は闇市だらけでしたから、テキヤの人材には事欠かなかった。

こうした流れが、現在のテキヤに至るわけですが、いまは、若い人がテキヤに入門することは無くなりました。コンビニに行っても分かると思いますが、いつも求人の紙が貼ってある。どこの業界も人が足りない。

時代に合わないテキヤという生き方

私が考えるに、これは、会社も店舗も増えすぎたからだと思うんです。コンビニは外国人技能実習生などを受け入れて何とか回せるかもしれませんが、テキヤは無理だと思う。

とりわけ、まともに日本に来ている人は難しい。テキヤは個人事業主ですから、労災や保険という問題がある。だから、外国人は難しいんです。

一方、日本人の若者はどうかというと、テキヤは彼らの憧れの職業ではない。現代の若者は拘束されるのが嫌だというようになった。若い子の職業トレンドも変化している。一昔前は美容師に憧れたのが、現在はユーチューバーに憧れる若者が多い。

いまの若い人は、取り敢えず食えるし、自分の理想的な生き方を求める時代。それがテキヤじゃないことは確かですね。だから、テキヤが直面している問題は、なり手不足が第一です。

とはいえ、若い人が居ないわけではない。親子でやってるファミリー経営のところって結構多いです。これが一番固いスタイルでしょうね。

月の手取りはおよそ20万円

問題は、お寺さんと行政。彼らが寛容な気持ちを持って、テキヤにバイ（商売）をさせてほしい。

ヤチャ（茶屋）組むな、椅子出すな、酒出すなと云うような規制強化は何とかしてほしい。バイにしても、毎週土日のヒラビ（祝祭日など以外の、普通の日）で一週間食べて行けるようなシステムにして欲しい。

私の所属していた組合のニワ場のお寺を例に取ると、その昔は、土日祝と続いた時は3日間共商売できたんですが、今は土日のみ。春休みも3月25日から４月8日の「お釈迦様の誕生日」まではバイが付けられたのが、今じゃバイを付けれる日が、5日程度になってしまった。

土日にするバイは生活費を稼ぐため。タカマチ（大祭）はボーナスとして考えれば、テキヤは食っていけるんです。

土日にバイやって稼ぐ。ネタブ（ネタの仕入れ値）と寺社に収めるショバ代、テッカリ（電灯代）引いて４〜5万の現金残れば一週間食えます。月に土日が四回あれば、約20万円の収入になります。サラリーマンとして、手取り20万円は少ないですが、テキヤはそれで食っていけるんです。

非日常である「ハレの場」を盛り上げるテキヤ。彼らは、物を売る商売人だが、楽しみも併せて売っている。

冒頭で紹介したポストへの返信に次のような記述があった。「祭の屋台で食い物買うのはもう雰囲気楽しみ代と割り切る覚悟が無いと無理ですよね」――まこと至言である。

