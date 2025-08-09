【日本敗戦から30年間、たった一人で戦い続けた男】あの「小野田寛郎」が語った「わが終戦記念日」の壮絶秘話、”あの日”と”日本帰国後”に直面した「本当のこと」《戦後80年》《太平洋戦争》

1945年8月の太平洋戦争終結は通過点でしかなかった。その後約30年間、フィリピン・ルバング島のジャングルで戦いつづけた小野田寛郎。

終戦の情報は小野田の耳にも入っていたが、それはすべてアメリカの謀略だと疑った。兄弟からの手紙も自分を捉えるための欺騙だとみなした。戦後80年のいま、命令された「任務」を全うすべく密林の戦場を生き抜いた小野田の戦いを描く『たった一人の30年戦争』（小野田寛郎、産経NF文庫）が改めて話題になっている。

自らの孤独な戦いを綴ったノンフィクションから、一部抜粋・再構成してお届けする。

帰還の道を開いた冒険家、世紀のスクープ

春、終戦の日がやってくる。

私の“終戦記念日”は、昭和49年、元上官の谷口義美少佐から「任務解除命令」を受け、フィリピン空軍司令官に投降した3月10日である。

この季節になると、私はもう会うこともできなくなった一人の青年を思い出す。鈴木紀夫君（昭和61年12月、ヒマラヤで遭難死）。私の運命を180度転換させた男である。

「おいッ」

私は男の背後から声をかけた。

炊事のため火を燃やしていた男は立ち上がってこちらを見た。大きな丸い目、長髪、青黒いズボン（ジーパン）でサンダルをつっかけている。

「ボク、日本人です。ボク、日本人です」と繰り返し、彼はぎこちなく軍隊式の挙手の敬礼を二度した。手が震えていた。

私は腰だめの姿勢で銃を構えていた。安全装置をはずし、右人差し指が引き金にかかっている。顔を男の真正面に向けたまま、眼球だけを左右に走らせた。人の気配がすれば男を射殺する。

「小野田さんですか？」

男はうわずった声で聞いた。

「そうだ、小野田だ」

「あっ、小野田少尉殿デアリマスカ」

急に軍隊調になった。

「長い間、ご苦労さまでした。戦争は終わっています。ボクと一緒に日本に帰っていただけませんか」

私は彼を怒鳴りつけた。

「オレには戦争は終わっていない！」

私は四日前からジャングルの斜面に立ち、この青年の行動をずっと監視していた。

彼は捜索隊が「和歌山ポイント」と呼ぶ川の合流点に、白い蚊帳のテントを張っていた。野営するからには狙撃兵を連れた討伐隊か、パトロールに違いない。

私は軍帽と上着を裏返しにして小枝の葉で擬装し、監視の輪をしだいに狭めていった。

落日を背に青年に接近した。

「小野田さん、陛下や国民が心配しています」

「お前はだれの命令を受けてきたのか？」

「いえ、単なる旅行者です」

（怪しい男だ。敵が日本語のできるやつをオトリに送り込んできた）私は警戒心を強めていた。

ただ一つ、男には私に銃の引き金を引かせることをためらわせた点があった。サンダル履きのくせに、毛の靴下を履いていた。軍人ではない。もし住民だとしても、靴下を履く階層は靴を履く。

昭和49年2月20日、ルバング島山中。これが私に祖国日本への生還の道をひらいてくれた鈴木紀夫君との遭遇だった。このとき、彼は24歳、私51歳。

のちに知ることだが、日本の敗戦から30年近くがたとうとしていた。

「日本政府は満州に樹立され、戦争を続行している」

3年ほどでマニラ湾米海軍基地の激しい動きが止まった。参謀部の最悪の想定通り、米軍は「日本本土占領」を完了したに違いない。祖国はどうなっているのだろう？ 長い静かな時が流れた。

昭和40年冬の朝、突如、東の水平線から三機編隊の白い飛行機雲が垂直に上昇すると、島の真上を長い尾を引いて飛び、南シナ海西の水平線に消えていった。米軍の大型爆撃機だ。

朝6時と夕方6時、連日、定期便のような飛行が目撃された。七個編隊から九個編隊、多いときは十七個編隊五十一機という日もあった。

どうやらルバング島のレーダーサイトをチェックポイントにして飛んでいる。方角、往復の飛行時間から計算して仏印（フランス領インドシナ＝現ラオス、ベトナム、カンボジア）だ。

米軍がこれほどの戦力を投入するからには「仏印方面で日本軍が再度、猛反撃に出たのだ」と私は確信した。これがベトナム戦争の北爆とは、当時の私が知るはずもなかった。

戦争が継続している証拠が、もう一つあった。

日本人まで動員して「戦争は終わった」と呼びかけながら、なぜ師団司令部から「停戦命令」「任務解除命令」が届かないのか。もし、帝国陸軍が満州で新国軍に再編成されていても、兵籍簿、命令系統は引き継がれているはずだ。私の任務はまだ解かれていない、と判断した。

参謀部から聞かされた今後の戦局推移をもとに、私なりに日本の現状を推論すると、日本本土には米占領軍のカイライ政権が誕生、アメリカ式民主主義に衣替えしたようだ。だが、あくまで大東亜共栄圏確立を目指す真の日本政府は満州に樹立され、戦争を続行している。

大陸の日本新政府は、毛沢東の中共（中国共産党）軍と相いれない蔣介石政権と軍事同盟を結び共同戦線を張っている。満州国、ジャワ、スマトラなどが同盟国で、インドもチャンドラ・ボースが首相になって独立を果たし、友好国になっているかもしれない。

私は陸軍中野学校で「大東亜共栄圏完成には百年戦争が必要だ」と教え込まれてきた。陸軍参謀本部内の一部には開戦当初から「これは勝てる戦争ではない」という見方もあった。

勝てない戦争なら、負けないように戦えばいい。アメリカは民主主義の国だ。戦争がいつ果てるともない泥沼状態と化し、兵が死に、国民生活が疲弊すれば、アメリカ世論は反戦、厭戦に傾く。

日本はそれを計算し、降伏でなく条件講和に持ち込む戦略だ、と考えていた。いま思えば、見当はずれの推論である。

いささか余談になるが、何年か前、ある講演会で「私は本当にそう信じ込んでいたので、いまだに日本の政府が、アメリカのカイライ政権に見えて仕方がないんです」といったら、爆笑とともに拍手をもらった。

タクシーの運転手から「少しは小野田さんを見習ったらどうだ」

病院の外ではマスコミの壮絶な取材合戦が続いていた。私は格好の標的にされているようだ。

朝夕、病室に届けられる新聞を読んだ。

私は「軍人精神の権化」か「軍国主義の亡霊」かのどちらかに色分けされていた。

私はそのどちらでもないと思っていた。私は平凡で、小さな男である。命じられるまま戦って、死に残った一人の敗軍の兵である。

同じ時代の人々も、それぞれ命じられたところで戦った。散華もした。国民すべてが爆撃や銃撃にさらされた。おびただしい命や財産が失われた。その意味では一億総武装の時代であった。それなのに、なぜ私だけが「権化」や「亡霊」として世論の俎上にあげられるのだろうか。私はただ、少し遅れて帰ってきただけの男である。

手紙やお見舞いも随分いただいた。

「二人の部下の死を踏み台にした生還、なんと心得るか。自決すべし」「軍国の亡霊を囲い守る国立病院を爆破する」といったものから、「平和な日本です。早く遅れた人生を取り戻してください。そのためには結婚を」「ご苦労さまでした。私は、戦死した息子が帰ってきたようでうれしい」という年老いた母親の手紙まで。

これから生きていかねばならない戦後社会の縮図を見る思いがした。

入院して一週間ほどたったころ、私は病院の廊下が思い通り真っすぐ歩けなくなった。体が左右にふらついた。検査のため食事を最低カロリーまで下げられたのと、運動不足で体力が衰えてしまったらしいのだ。

3月末、夜、珍しく雪が降り、よく晴れた朝だった。ある医師が「内緒で外出しましょう」と誘ってくれた。

毛糸の帽子、マスク、手袋、外套に身を包んで病院の通用門からこっそり抜け出した。30年ぶりに踏む雪がキュッ、キュッと音を立て心地よかった。だれも私に気づいていなかった。

町なかの小さな喫茶店で温かいコーヒーを飲んだ。戦場で住民から“徴発”して飲んだコーヒーと違って、のどかで平和な香りがした。

隠密外出ではないが、退院後、東京でタクシーに乗ってこんなことがあった。

年配の運転手さんと“最近の若いもん”の話になった。

「若いもんがダメというより、最近のおやじがだらしないんだよ。戦争に負けて自信をなくしてしまっている。もっとバンバン子供を教育しなきゃ」

私は「運転手さん、それは違うよ」と反論した。

「戦前の人間が立派なら、負ける戦争なんかしなかったんじゃないですか」

運転手さんが怒っていった。

「あんたもダメおやじの一人だね。少しは小野田さんを見習ったらどうだ」

