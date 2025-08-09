超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #1』が8月8日に配信。出演した学生がスターバックスコーヒーの店舗における顧客満足度アップに貢献したことをアピールした。

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

同志社大学文学部に通う古中心（ふるなか・こころ）さんはアルバイトをしているスターバックスにおいてスタッフの接客の質を自然と高められる仕組み作りに取り組み、顧客満足度12％アップに貢献。「効率とロマンスの体現者」として、MVPを受賞したことをアピール。さらに、外国人留学生とも交流できるボードゲームサークルを立ち上げたことも明かした。

「ロマンスとは何ですか？」

河崎真也（株式会社JTB人事チームグループリーダー（求人担当））：満足度12％アップは、当初から立てていた目標と比べて上回ったのでしょうか？

古中：上回ることができました。

河崎：結果が出た最大の要因は何だと思いますか？

古中：元々、私も笑顔で接客を頑張っていましたが、私が周囲に何も伝えていないことに気がつきました。その後は、行動で示し、伝えるようになりました。

大口一仁（株式会社みずほフィナンシャルグループ 人材戦略推進部 採用チーム次長）：スターバックスのみならず、カフェのバイトのエピソードをされる学生はたくさんいらっしゃいます。「ボードゲームサークルの立ち上げ」の方がよりレアなエピソードだと感じましたが、なぜスターバックスの話をされたのですか？

古中：一番の個性が出るのがそこかなと考えました。私はクラシックバレエを15年間続けたことで「自分で頑張る力」はあるのですが、そこからチームワークを意識するようになったことを表現できるのがスターバックスの話だと思いました。

大口：「効率とロマンスの体現者」の「ロマンス」とは何ですか？

古中：私は「夢を追い続ける心」だと思っています。元々の顧客満足度も他の店舗と比べるとそこまで悪い数値ではありませんでした。それでも「どうしても上げたい」と上を向き続けたことがロマンスと表現されていると感じています。

「いい意味の好奇心を持ったお転婆な人なのでは」

企業の採点は4点から8点までと幅広く点数が分かれた。

「8点」をつけた株式会社JTBは「今まで古中さんがされてきたことをイメージしながら点数をつけさせていただきました。そもそもスターバックスのホスピタリティは感動することが多く、その中で顧客満足度を12％アップさせたのは相当なことをされてきたのではないか」と評価。

同じく「8点」をつけたZenken株式会社は「不器用に見えるお転婆娘なのですが、奥に『この子伸びるな。頑張るな。いい意味の好奇心を持ったお転婆な人なのでは』とどうしても気になって。みんなの評価が低いのが僕はすごく嬉しい。古中さん、今日帰った時にZenkenという名前を思い出してくれたら連絡を待っています」と太鼓判を押した。

河崎真也氏の「崎」は正確には「たつさき」

