40・50代が狙いたい「キレイ見えワンピ」→【ZARA】で売ってた、、！

「何を着ればいいかわからない……」コーデ迷子になっているミドル世代におすすめしたいのは、一枚サラッと着るだけで、おしゃれが決まりそうな【ZARA（ザラ）】の「キレイ見えワンピ」。今回は、上品に華やぐプリーツワンピや、最旬スタイルを楽しめるポロネックワンピをご紹介。大人コーデを格上げできそうなキレイ見えワンピは、40・50代コーデの一軍になりそうな予感。

着るだけでサマ見え！ 上品に華やぐキレイ見えワンピ

【ZARA】「プリーツ入りミディワンピース ZW COLLECTION」〈ブラック〉\10,990（税込）

重厚感のあるブラックカラーがリュクスなムードを演出。ウエストのプリーツデザインが上品に華やぐワンピは、一枚サラッと着るだけでサマ見えしそう。公式オンラインストアによると「コットン混紡糸とリネン21%を使用」しているとのこと。暑い日も快適な着心地を実感できそうなワンピは、夏の一軍アイテムになりそうです。

パーティーシーンにも使えるエレガントなデザイン

【ZARA】「ゴールドアップリケ付きミディ丈ワンピース」\7,990（税込）

ゴールドのアップリケとフロントのプリーツデザインが特徴。ラズベリーカラーも映えて、エレガントな着こなしを楽しめそうなワンピは、オケージョンやパーティーシーンにも活躍しそう。スッキリ見えしそうなナローシルエットで、スタイルアップも期待できます。

夏コーデの幅が広がる着回し抜群ワンピ

【ZARA】「ベルト付きミディワンピース」\8,590（税込）

キュッと絞ったウエストから、ドラマチックに広がるフレアラインがフェミニンな雰囲気を演出。シルバーバックルが目をひくベルトも、コーデにいいアクセントを与えます。一枚では少しハードルが高い？ そんなミドル世代は、タンクトップをインしたり、シャツを羽織ったり、メッシュセーターを合わせたりしてキレイめに着こなしてみて。自由にレイヤードできるので、夏コーデのバリエーションが広がりそうです。

最旬スタイルを楽しめるポロネックワンピ

【ZARA】「ポロネックミディ丈ワンピース」\6,290（税込）

一枚でトレンドのスポーティスタイルを楽しめるポロネックワンピは、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方になりそう。デコルテがスッキリ見えそうなVネックとタイトめシルエットで、カジュアルになりすぎずキレイめに着こなせそうなのも推しポイント。キラッと光るエンボス加工メタルボタンもおしゃれ見えをサポートします。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i