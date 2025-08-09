「太平洋戦争」という言葉から見えてこない「日本軍の侵攻」の実態

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

西アジア打通作戦

太平洋戦争という言葉に惑わされてはいけない。大戦勃発当初、日本軍の侵攻は、インド洋側にも展開されていたのである。イギリスの植民地であった南方島嶼部やインドを攻撃することは、同盟国であったドイツ、イタリアの意向にもかなっていた。

アンダマン・ニコバル諸島は、インド亜大陸とインドシナ半島の間、インド洋南部に位置する900弱の島と岩礁からなり、現在はほぼすべてをインドが統治しており、北部数島がミャンマーに属している。イギリスの植民地になったのは18世紀末のことである。島々に市庁舎、監獄、教会などが設置された。このときから、アンダマン諸島の先住民に加えて、インド人やビルマ人の移民や流刑者が増えている。

日本軍は、これら島々を海軍基地航空隊の拠点として使用するために、インドをめざして進軍し、セイロン島ではイギリス連邦軍と交戦していた。

1942年3月、日本軍はアンダマン島南部のポートブレアに上陸する。上陸後は、イギリス連邦軍の攻撃をほぼ受けずに占領した。海軍大佐川崎晴実が指揮する部隊の様子を、海軍報道班員として徴用されていた木村謙二写真部員が撮影している。

このとき、木村は、日本海軍の兵士がポートブレア沖合に浮かぶロス島の政庁舎前に集合してイギリス国旗を破棄し、海軍陸戦隊旗を掲揚する様子や、イギリス植民地期に設置されたセルラー監獄などに収容された捕虜が各民族服を着て整列する様子なども撮っている（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

ちなみに、木村は生きて戦後を迎え、サン写真新聞社の初代写真部長となっている（2代目は安保久武、3代目は阿部徹雄）。

ただ島の住民は、イギリス連邦軍に対してと同様に、日本軍に対しても心理的な抵抗感をぬぐえなかった。白いベールを被って集まる女性の様子も撮られているが、写真からも警戒心が露わに見える。

そのためか、日本占領後は、日本軍と協働したチャンドラ・ボースの自由インド仮政府が、この島々を統治下に置き、少年海洋塾を設置したりした。

ただ、島内の状況はきわめて悪かった。この頃、イギリス連邦軍が、これら島々に対して海上封鎖をおこなったために、厳しい飢餓状態が発生していたからである。

インド洋への侵攻計画は、日本軍が保有する戦艦に限りがあったため、断念した。それらを太平洋域に集中させるためであった。

インド洋海域でイギリス連邦軍をたたくという作戦が変更されたことに対して、ドイツやイタリアは幻滅し、日本と手を結んだことを悔いたという記録もある。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

