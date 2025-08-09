“整形総額1000万円超え”のスタイル抜群モデルが「手繋いでもいい？」とイケメン大学生に積極アピール。“ゆきぽよ”こと木村有希らMC陣がその行動力を絶賛した。

【映像】“整形総額1000万円超え”スタイル抜群モデルのセクシーな水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、前回に引き続きゲストとして『timelesz project』に参加し新グループ結成に向けて始動中の西山智樹と前田大輔が参戦した。

2ショットデートをすることになったもも（24歳／小悪魔agehaモデル）とだいすけ（24歳／大学生・モデル）はショッピングへ。似た柄のワンピースとシャツを購入し、ペアルックを楽しんだ。街を散歩しながら、積極的に「手つないでもいい？」とアピールをするもも。スタジオの峯岸は「積極的よももちゃん〜！」とももの行動力を称賛し、ゆきぽよも「こんなかわいい子にガツガツ来られたらみんないっちゃうよ」とコメントした。

後にカフェでももが「みれいちゃんと私どっちが気になる？」と、Island Blueでだいすけと仲を深めていたみれい（24歳／グラビアアイドル）を引き合いに出し尋ねると、頭を抱えるだいすけ。「現時点での自分の気持ちの中ではまだみれいちゃんの方が大きい」と答えつつ「けど、（もものことを）すごく綺麗だなと思ってて。こんなに気持ちを伝えてくれる子なんだ。ももちゃんこんな一面あるんだって、もっと話してみたいなって言う気持ちもある」と正直な想いを打ち明けた。