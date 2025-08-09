日本社会ではもはや「家や墓は永続的ではなくなった」という厳しい現実

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

家や墓は永続的ではなくなった

日本の墓は永続的に使用していく継承システムをとってきた。

一般的に「墓を買う」ことは墓所としての土地を買うことではなく、永代に使用する権利（永代使用権）を買うことを意味している。これらは、墓は「家族で入る」もの、家族は「連続する」ものという「永続性」が前提にあって成り立っている。かつての直系制家族であるところの「家」がもつ本質的特徴でもある。「家」は家系上の先人である先祖を祀り、世代を超えて永続することが期待され（連続性）、またそれを可能ならしめる「継承性」（家長権の継承、祭祀権の継承等）に際立った特質がある。

ところが、直系制家族の存続基盤は戦後大きく変容した。夫婦制家族の理念が根づいた典型的な現代家族は、かつての日本の家制度のもとでみられたような、家の永続性を当然とする意識が希薄になった。超世代的にひとつの地域に存続しようとしたり、家系の存続を強く求めて、メンバーを養子で補充したりすることも一般的ではなくなった。夫婦制家族一代を中心にして夫方妻方の双方の死者を想定するようにさえなっているのが現状である。

そして何よりも夫婦制家族は一代限りで消滅する「不連続」の家族である。この夫婦制家族の本質的な側面と直系制家族の基本的要件である世代的継承に基づく「連続性」を基本とした死者祭祀--墓や仏壇の継承--との間に整合性を欠き、社会的・精神的な葛藤・確執となって浮かび上がったのが1990年代だった。

家族が変容し“不連続化傾向”を強めているにもかかわらず、依然として墓は継承システムをとって連続性が求められた。そのため、1980年代に入って、継承者のいない者（子どもがいない夫婦、未婚者、離婚シングル等）には墓を売らないなどの社会問題が次第に露呈する結果となった。

また、結婚して改姓する女子は姓の違う実家の墓が継ぎにくい。それが少子化社会にあってはより顕著に現れてくる。仏壇や墓をかかえる者同士の結婚が増えるなか、一組の夫婦が夫方妻方双方4人の親の介護や看取りをかかえる。双方の仏壇や墓などの祭祀継承を課せられるケースが増えて、妻側の家の墓の継承困難を引き起こしている。

特に、核家族がさらに核分裂して単身者や子どもをもたない夫婦が増加した1980年代後半には、こういった傾向がより一層深刻化した。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」