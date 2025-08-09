メッセンジャー黒田、40万円のギター購入 堀内孝雄の暴露に驚き 東大阪・本町商店街をブラリ
歌手の堀内孝雄が、きょう9日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58 ※関西ローカル）に出演し、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有の高額な買い物を暴露する。
【場面カット】大阪のスナックで名曲を披露する堀内孝雄
黒田をはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。前回に引き続き、堀内、橋下徹氏をゲストに黒田が学生時代に遊んでいた東大阪の布施を巡る。
東大阪市最大規模を誇る本町商店街を散策する3人は、昭和12年創業という老舗の和楽器店を訪れる。「三味線は弾いたことがない」という堀内だが、いざ手に取るとすぐに美しい音色を奏でて黒田や橋下を驚かせる。
三味線をきっかけに、ギター談義に花を咲かせる堀内と黒田。最近、ギブソンのギターを購入した黒田。堀内から「40万円もするギターを買うたって？」とツッコまれ、「なんで知ってるんですか？」と驚く。
そして、布施駅北側にある商店街「さくら通り」にあるスナックでは、ママたちと乾杯し盛り上がる。そこで堀内の家族の話題に。堀内の次男と三男が、自分と同じ音楽の道に進み「99RadioService」で活動中。橋下も長男が弁護士を目指しているという。黒田が「（子どもが）お父さんと同じ道を選ばれるってどういう気持ちなんですか？」と尋ねると、2人の答えは…。
【場面カット】大阪のスナックで名曲を披露する堀内孝雄
黒田をはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。前回に引き続き、堀内、橋下徹氏をゲストに黒田が学生時代に遊んでいた東大阪の布施を巡る。
三味線をきっかけに、ギター談義に花を咲かせる堀内と黒田。最近、ギブソンのギターを購入した黒田。堀内から「40万円もするギターを買うたって？」とツッコまれ、「なんで知ってるんですか？」と驚く。
そして、布施駅北側にある商店街「さくら通り」にあるスナックでは、ママたちと乾杯し盛り上がる。そこで堀内の家族の話題に。堀内の次男と三男が、自分と同じ音楽の道に進み「99RadioService」で活動中。橋下も長男が弁護士を目指しているという。黒田が「（子どもが）お父さんと同じ道を選ばれるってどういう気持ちなんですか？」と尋ねると、2人の答えは…。