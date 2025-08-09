小鳥の代わりに日本人を殺した米兵、事故で真っ二つに切断された宝塚女優…奇書コレクター厳選の「危ない本」を紹介

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「ゲンシシャのなかでも珍しい本」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

奇書のみならず頭蓋骨まで所蔵する古書店

藤井慎二（以下、藤井） 書肆ゲンシシャは、大分県別府市にある「エロ・グロ・ナンセンス」をコンセプトとした古書店です。入場料1500円で珍しい本を閲覧できるだけでなく、実際に購入することも可能です。

――ゲンシシャでは珍しい古本だけでなく、変わった骨董品も展示されています。最近、何か仕入れたものはありますか？

藤井 頭蓋骨を購入しました。医学部の講義で使われていたという、東南アジアの方の頭蓋骨です。

――いきなり怖いですが、そういうものは普通、身元がはっきりしているのでは？

藤井 インターネットで購入しましたが、詳しくはわかりません。さすがにダークウェブではないですよ。

――ネットは広大ですね。

藤井 数年前、フリマアプリ「メルカリ」に人骨がひとり分まるごと出品されていたことがありました。しかも10万円で、かなりリーズナブルでした。

――その相場感はよくわかりません（笑）。

藤井 普通は50万円以上しますよ。人骨は割れやすいということもあり、メルカリで売られていた人骨は、京都まで直接取りに行かなければならなかったので、あきらめました。例えば、頭蓋骨ひとつなら10万円ほどで購入できます。

――なぜそこまでして人骨を欲するのかわかりませんが、以前、「この本屋には大人しい幽霊がたくさんいる」と、霊が見えるというお客さんに言われたことがあるそうですね。

藤井 ええ。当店は現在では呪物とされるものもたくさん取り扱っています。

当時の珍しい品々が図版付きで紹介

――そんな、ゲンシシャが所蔵する奇妙なコレクションを紹介してもらおうと思います。

藤井 最初に1冊紹介させてください。『耽奇漫録』はご存知ですか？

――知りません。どんな本ですか？

藤井 江戸時代、好事家たちが世の中の珍品を持ち寄る「耽奇会」という会がありました。『耽奇漫録』は、そうした奇物の図に考説を添え、展観批評した記録の集成です。復刻本が箱入りの上下巻で吉川弘文館から出ています。定価は1冊2万5000円。図版付きで当時の珍しい品々が多数紹介されています。

――へえ。

藤井 復刻本は国会図書館の所蔵する写本をもとに出版されています。私はゲンシシャを、この耽奇会のような場にしたいと常々思っているんです。

――いろいろな本や骨董マニアが集まるお店にしたいということですね。

藤井 東京・銀座の「Gallery Koyanagi」は、現代美術家・杉本博司さんの奥様である小柳敦子さんがオーナーを務めていて、この『耽奇漫録』をきっかけに、美術関係者が「耽奇なるもの」を展示する「耽奇展覧」を開催しました。うらやましい限りです。今回は、同好の士を集めるために「ゲンシシャの中でも特に珍しい本」を紹介していきましょう。

上半身と下半身が真っ二つに切断された宝塚女優

――頭蓋骨があるような危ない古書店の中でも、より危ない本ということですね。

藤井 まずご紹介するのは『ヅカむすめのアメリカ日記』（ひまわり社）という、宝塚女優・松島三那子が書いた本です。3部構成で、主な内容はアメリカ旅行の話ですが、興味深いのは、著者と同じ宝塚の女優が舞台機構の回転軸に巻き込まれ、上半身と下半身を真っ二つに切断されて亡くなったというショッキングな事件が記されている点です。

――そんなセンセーショナルな事故があったんですね。

藤井 今ではあまり知られていない1958年の事件です。亡くなったのは香月弘美という宝塚女優。その詳しい一部始終がこの本には載っており、当時の警察による供述調書も収録されています。なかなか市場に出回らない本です。

――東京都古書籍商業協同組合が運営するオンライン書店「日本の古本屋」にも取り扱いはないですね。

藤井 国会図書館にでも行かないと読めないかもしれません。

――なんだか胡散臭いYouTubeチャンネルでも、この事件は取り上げられていますね。サムネイルには「宝塚最大のタブー」「真犯人の正体」と書かれています。

藤井 真犯人の正体もなにも、事故ですけどね。

時代に埋もれた凶悪犯罪

藤井 次に紹介したいのは、戦後間もない1951年にあまとりあ社という出版社から刊行された『性の誘惑と犯罪』です。あまとりあ社は「文化人の性風俗誌」をうたう月刊誌「あまとりあ」をはじめ、性風俗についての出版物を数多く手がけていたことで知られています。この本では、強姦事件や猟奇殺人などが扱われており、太平洋戦争末期から敗戦直後の東京で強姦殺人を繰り返した「小平事件」の小平義雄や、「神戸ミイラ首事件」の車次久一なども取り上げられています。

――神戸ミイラ首事件？

藤井 車次久一は幼少期から女性として育てられ、女形としても活動していた人物です。しかし、多くの男性と関係を持ち、愛人を殺害した後、遺体の首を切断して壺に入れて持ち歩きました。Wikipediaにも記載されていないような事件ですが、この本には犯人の車次久一の写真とともに詳細が記されています。

――74年前ということもあり、希少性が高そうですね。

藤井 そうですね。実は過去に2冊売れており、現在ゲンシシャにあるのは3冊目になります。以前購入された方の中には、大阪でシリアルキラーについて調べているという方もいらっしゃいました。この本の著者である井上泰宏さんは、「国家地方警察本部科学捜査研究所」所属と記載されており、ほかにも性犯罪に関する本を書かれています。

米軍占領下で起きた犯罪事件をまとめる一冊

――埋もれた凶悪犯罪は、まだまだあるのかもしれませんね。

藤井 神戸ミイラ首事件のように、ほとんど記録に残っていない事件もあります。例えば、1959年に出版された『花のない墓標：進駐軍による日本人虐殺の記録』（理論社）も非常に希少な書籍です。これは、占領下の日本で米軍兵士が犯した犯罪事件をまとめたもので、類似の書籍はほとんど存在しません。著者の新井鉱一郎さんは、福岡県出身で筑豊にて炭鉱事務員時代に抵抗運動に参加し、編集者を経て、戦後は同人誌に作品を発表されていたそうです。

――当時、米軍が犯した犯罪にはどんなものがあったのでしょうか？

藤井 目次には「射つ・奪う・轢く・壊す・犯す」とあります。巻末には「府県別被害者集計表」が収録されており、東京・埼玉・神奈川といった都市部や長崎などで多くの事件が発生していたことが記録されています。また、被害者への見舞金の支給額も年ごとに紹介されています。

――年間どれほどの件数の事件が発生していたのでしょうか？

藤井 昭和21（1946）年には死亡見舞金の支給件数が20件と記されており、支給総額は当時の金額で8万7912円とのことです。しかし、昭和28（1953）年になると、死亡見舞金の支給件数は1915件に達しています。

――朝鮮戦争の末期だから、米兵の数も増えたのでしょうか。それにしても、異常な数です。

藤井 当時の人々による証言も掲載されており、「米兵が日曜日に小鳥の代わりに日本人を射殺したものの加害者が未成年だったため裁判で軽い判決しか出なかった」「進駐軍トラックが故意に馬を連れた少年を追って轢き死亡させ現場検証もなかった」という記述も見られます。

――無茶苦茶ですね……。

（構成／伊藤綾）

（編集／千駄木雄大）

書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F／電話：0977-85-7515

http://www.genshisha.jp

