名作『ロミオとジュリエット』はなぜ人々の胸を打つのか…シェイクスピアの演劇が現代でも上演される「ほんとうの理由」

人類は進化の過程で共感力を獲得し、言語を発達させてきた。そのなかで生まれたのが歌やダンス、演劇だった。そうして演劇は人と人とを繋ぐ芸術となっていった。戦争が止まらないこの時代にこそ私たちはもう一度立ち止り、人類の来し方に思いを馳せたい。群像にて連載中の『ことばと演劇』では、劇作家の平田オリザが演劇の起源に迫っている。

※本記事は群像2025年9月号に掲載中の連載『ことばと演劇』より抜粋したものです。

「真理は我らを自由にする」

人はすばらしい時代にあった。時代はまだ服従を知らなかった。秩序は確立されていない。全ヨーロッパは、各人が己れのためにのみ戦ういわば巨大な内戦の状態にあり、数学さえも奇襲隊の戦いに似て、最も器用な者は何か新奇な突きの一手を試みる。誰しも剣をとって事をくわだて、また主えらびをする。われわれの情念を変じて知恵とする、あの成文的な義務などというものを眼の前にもっている者は、当時一人としてないのである（アラン『デカルト』桑原武夫、野田又夫共訳 みすず書房）

人はいい時代にあった。「真理は我らを自由にする」という、いまも世界中の図書館に掲げられているこのフレーズが、まだ無邪気に信じられた時代。ルネ・デカルト（一五九六−一六五○）はまさにその時代を象徴する人物だっただろう。そして演劇人の私は、デカルトとウィリアム・シェイクスピア（一五六四−一六一六）がほぼ同時代を生きたことに、やはりある種の感慨を抱く。

「真理は我らを自由にする」。確かに人々は「自由」のなんたるかをおぼろげながら理解した。神によって生かされているのではなく、主体的に生きる自分、いわゆる近代的自我を発見した。しかしその途端、この「自由」という概念の持つ危険性にも気がついただろう。人はどこまで自由なのか。イエスが「真理はあなた方を自由にする」と語ったとしても、その自由には自ずから限界があるはずだ。個々人の自由は、そのままでは他者の自由を侵すだろう。近代は、この自由との葛藤から始まり、それに終始した。そしてシェイクスピアもまた、この自由あるいは自由意志という問題に演劇という立場から向き合った。

もちろんシェイクスピアの舞台は、正しき意味での近代劇ではない。『ハムレット』には亡霊が出てくるし、『マクベス』には魔女が登場する。ご都合主義の展開も多い。ではなぜシェイクスピア劇のみが、これほどに現代でも上演され続けているのだろうか。シェイクスピアが登場した十六世紀末から十七世紀初頭、エリザベス朝（正確にはその少し後まで）の時代には、ロンドンでは数多くの演劇が上演されていた。しかしシェイクスピア以外の作品は、残念ながら、いまはほとんど取り上げられない。何が他の作品と異なるのだろう。

『ロミオとジュリエット』の場合

たとえば『ロミオとジュリエット』。この作品は十四世紀のイタリアの小都市ヴェローナを舞台にしている。あらすじは言わずもがなだが、敵対する二つの家の娘と息子が恋に落ちてしまった悲劇だ。

十四世紀のイタリアは他の欧州諸国に先駆けてルネッサンスがすでに始まっていた。人々は少しずつ、本当に少しずつ「自由」になっていった。「もしかしたら家柄なんかに縛られずに、私たちは自由に恋愛をしてもいいのかもしれない」。それは、「もしかしたら天が動いているのではなく、地球が回っているのかもしれない」と考えたのと同じくらいの衝撃的な発見だった。

それ以前、そもそも中世には『ロミオとジュリエット』は成立しない。身分が固定され、自由な恋愛が出来なかった封建社会では、可愛そうな女の子が王子様と結婚するためには、魔法使いの力を借りる必要があった。カボチャの馬車やガラスの靴も魔法の力で生み出される。

人はいい時代を生きた。人々は、もしかすると自らの努力によって、恋愛や富や権力を獲得できるかもしれないと思えるようになった。もちろん、それはまだ多くが幻想であったとしても。

いつの時代でも自由の獲得そのものではなく、その可能性の獲得の時期が、最も文学を成長させる。

おそらく十六世紀末、イングランドにおいて自由な恋愛など、実際には、ほとんど不可能だったに違いない。『ロミオとジュリエット』がまず優れているのは、舞台を十四世紀のイタリアに設定した点だ。ロンドン市民たちはこの劇を観て、「やっぱりイタリアは進んでるな。こんな恋愛が出来るんだ」と感じたことだろう。本当はイタリアでさえも、自由な恋愛はまれであったろうが。

それはたとえば二〇〇〇年代、多くの先進国が同性婚を認め始めた時期、日本人の一定数が「やっぱりまだまだ日本は遅れているな」と感じたように（そしていまも感じているように）。新しい秩序の完成途上に、その矛盾と向き合う形で、新しい芸術は生まれてくる。なぜなら、自由はそう簡単には手に入らないから。

日本の近代文学の黎明期も同じだった。

北村透谷（一八六八―一八九四）の「内部生命論」（一八九三年）を筆頭に、十九世紀末に日本に暮らす若き文学青年たちには、すでに以下のことは共有されていた。

・人間には内面（心理）というものがある。

・その内面は言葉によって表現できる。

・「悲しい」という気持ちを「悲しい」と書かなくても、その気持ちは表現できる。

・それを表現するのが文学の仕事だ。

しかし頭で理解することと、実際にそれを文学として表出させることには大きな乖離があった。透谷はそれが出来ずに自死を選んだ（実際にはうつ病だったのではないかと言われているが）。おそらく周りの人々は驚いただろう。それまで「文学が書けなくて死ぬ」なんて、誰も思いもしなかったから。

日本文学が抱えた苦悩

二葉亭四迷（一八六四―一九〇九）も国木田独歩（一八七一―一九〇八）も、新しい文体は手に入れたが、その文体で何を書いていいかが解らずに、いっとき小説からは離れていく。鷗外（一八六二―一九二二）も一葉（一八七二―一八九六）も、それぞれの仕方で、この大きな崖を登り、登りつつ滑落していった。

透谷の志を完成させたのは、彼の死を最も間近に見ていた島崎藤村（一八七二―一九四三）だった。日本で最初の自然主義文学の一つとされる『破戒』（一九○六年）。この小説の主人公は、被差別部落の出身であることを隠して小学校の教員になる。しかし身分を隠すというその行為自体に彼は苦悩する。

この内面の苦悩、いわゆる近代的自我の揺らぎは、江戸時代には成立しない。封建社会では身分は固定され、被差別民たちは、そこから一歩も出ることができなかった。もちろん教員になる可能性すらなかったのだ。

明治維新という小さな革命が起き、人々は形式的に様々な「自由」を獲得する。四民平等、職業選択の自由、努力すれば出世も可能だ。もちろん身分を超えた恋愛も。しかし実際のところはどうだったか。差別や偏見は厳然と残ったままだ。

「板垣死すとも自由は死せず」という言葉に象徴されるように、「自由」は明治を生きる若者にとって何より尊い言葉であり概念だった。しかし人々は、まだその自由の意味が、本当のところはよく分かっていない。なぜなら、その自由な「気持ち」や、そこから来る「不安」を表現する言葉を持っていなかったから。

鷗外の「舞姫」（一八九〇年）は、いま読めば、ずぶずぶの男性目線のとんでもない小説だが、それが当時の多くの知識人から共感を得たのは、獲得してしまった「自由」の不安を、見事に言葉にしてくれたからだ。私たちは、国家の将来を担う立身出世の道を捨ててまで好きな女と添い遂げられる（かもしれない）。大半のエリートたちは、もちろんそんな愚かと思われる選択はしない。しかしそれでも、明治の知識人たちは「これは自分だ」と感じ、憧れたことだろう。島崎藤村が『破戒』より前に書いた詩集『若菜集』（一八九七年）が大ヒットしたのも、そこに当時の若者たちの自由な恋愛感情と、そこから生まれるモヤモヤとした気持ちの正体が描かれていたからだ。急速に近代を手にしてしまった明治人たちは、その自我の制御に戸惑った。

要するに『アルジャーノンに花束を』（ダニエル・キイス）の主人公チャーリイ・ゴードンが数ヵ月で経験したことを、ルネッサンス期の人々は二世紀ないしは三世紀といった時間をかけて体験していったのだ。そして明治の知識人たちは、それを三十年ほど（明治十年から明治四十年くらいの間）で駆け抜けた。

知的障害を持ちパン屋で働く三十二歳のチャーリイ・ゴードンは、ある手術によってＩＱ六十八から百八十五まで急速な変化を遂げる。しかし知性は向上するが、そのことによって彼は、自分がこれまでいかに周囲の人々に蔑ろにされ、利用されてきたかを理解し始める。知性は人を自由にするが孤独にもした。もう一つの問題は、知性の急速な向上に理性のコントロールがついていかない点だ。何より彼が悩むのは、恋愛、異性に対する感情の制御だった。

十七世紀のヨーロッパの知識人も、あるいは明治後期のエリートたちも、おそらく同じ悩みを抱えただろう。それを最初に言葉にしたのが、シェイクスピアであり、日本においては鷗外であり藤村だった。