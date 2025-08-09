お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が8日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に、相方のせいや（32）と生出演。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）とのバトルに、つまみ枝豆（67）が反応していたこと明かした。

番組では約1年前から始まった「粗品VS宮迫」を振り返った。その中で粗品は「つまみ枝豆が宮迫のところに出た時は…」と言うと、せいやは「つまみ枝豆さんってめっちゃケンカ強い、たけし軍団のほんまに怒らせたらいかんみたいな。うわさで回ってくる人やな」と補足した。

粗品は「枝豆くんがな、宮迫さんのところに出て『粗品の見てるよ、俺だったら殴っちゃうかも』みたいな。そんなんはあった」と明かした。

枝豆は昨年8月、たけし軍団のYoutubeチャンネル「たけし軍団TV」で宮迫と対談し、粗品に言及。粗品が「ユーチューバー、おもんない」と発言したことをきっかけに宮迫と舌戦となり、最終的に宮迫が白旗を上げるなどした件に触れた。

枝豆は「例えば俺は粗品にそれを言われたら、必ずいってるのね、俺。誰が何と言おうと絶対いくのね。いくら何でもあの口の利き方はないだろうっていうのは、俺はそうやって育ってきているから。それは失礼すぎる。それに苦言を呈するやつがいないというのが不思議でしょうがなくて。苦言を呈すると、そいつもつつかれるという、何か変な流れになっているということが…。ただ、それはやはり腹が立つことなので、腹が立つことは立てていいんじゃないかな…と俺はちょっと思ったりもする。ただ、立てれば立てるほど向こうの思うつぼ、みたいなところもあるじゃない？」などと話していた。

枝豆はたけし軍団の”武闘派”芸人などとも言われている。