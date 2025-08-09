元プロレスラーで「格闘王」と呼ばれる前田日明氏（66）が3日放送のテレビ東京系「有吉ぃぃeeeee! そうだ!今からお前んチでゲームしない?」にVTR出演。自身が立ち上げた、不良やケンカ好きの若者にチャンスを与える格闘大会「THE OUTSIDER」（ジ・アウトサイダー）について言及した。

前田氏はリングス時代にリングス・オランダ勢としのぎを削ってきた。「リングス・オランダって、はっきり言うと、ブレイキングダウンなんすよ。オランダのブレイキングダウンなんですよ。拳銃でホールドアップしてるのに、暴れただとか、もうそんなのばっかりでしたね」と説明。番組はフライを始め、ハンス・ナイマン、ヘルマン・レンティングを紹介した。そして「リングスやってる最中にオランダの選手2人ぐらい死んでますからね。実際に」と打ち明けた。

そして「THE OUTSIDER」に言及。「のちのち、アウトサイダーで大変でしたでしょって言われるんですけど、リングス・オランダに比べたら、赤ん坊みたいなもんですよ」と語った。

この日の企画は格闘技、プロレス好きのトシが7月17日に49歳の誕生日を迎え、前田氏をゲストに迎え、伝説のエピソードを取材した。

前田氏は現在、ユーチューバーとしても活動。「前田日明チャンネル」は登録者数は約31万人。