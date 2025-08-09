元プロレスラーで「格闘王」と呼ばれる前田日明氏（66）が3日放送のテレビ東京系「有吉ぃぃeeeee! そうだ!今からお前んチでゲームしない?」にVTR出演。「ディック・フライ踏みつけ事件」の真相について語った。

1994年7月14日、リングス大阪大会でのディック・フライ（オランダ）戦。当時35歳の前田氏は関節技を極めてフライに一本勝ち。その後、ダウンしているフライを右足で豪快に踏み付けた。この暴挙に相手セコンドが飛び出し、大乱闘になった。

前田氏は「（クリス・）ドールマンが引率で来てない時で」とリングス・オランダの総帥の名前を切り出した。ドールマン不在でオランダ勢は、やりたい放題で試合を行っていたという。

前田氏は「自分の前の試合で（オランダ勢が）散々なことをやっていたんですよ、試合で。俺ももうイライラしてたんですよね。イライラして試合上がったら、フライが目を突いてきたから『お前なぁ〜』と思って。バキって」と当時を回想した。

この日の企画は格闘技、プロレス好きのトシが7月17日に49歳の誕生日を迎え、前田氏をゲストに迎え、伝説のエピソードを取材した。

前田氏は現在、ユーチューバーとしても活動。「前田日明チャンネル」は登録者数は約31万人。