「絶壁頭じゃ可哀想」《自費診療50万円》 過熱する「赤ちゃんのヘルメット治療」小児科医が明らかにしたこと

ここ数年、街中でよく見かける赤ちゃんの「ヘルメット姿」に賛否が集まっている。

十数年ほど前からだろうか、後頭部がきれいな丸みを帯びていないと “絶壁だとイジられる” 風潮が強くなったように思われる。近頃の若者の中には、頭の形は「深刻な外見上の問題」ととらえる者も多くなってきているようだ。

インターネットで「赤ちゃん 頭の形」と検索すると、ヘルメット治療を推奨する医療機関の記事が並ぶ。こうしたトレンドに乗ってか、「ヘルメット治療をやらせないのは毒親だ」などという、過激な意見も現れ始めた。

とはいえ、自費診療で50〜60万円という多額の治療費は、これから子供を持とうとする若者たちにいらぬ心労を与えかねない。「早く始めたほうが良い」と決断を急がせるような情報発信が広まるなか、はたしてヘルメット治療にどれだけの効果があるのだろうか。

【前編記事】「ルッキズムを助長」との批判も…赤ちゃんの頭の歪みを矯正する《ヘルメット治療》は本当に必要なのか？より続く。

医学的効果はハッキリとわかっていない

実際の医療現場で、小児科医はヘルメット治療についてどのような説明を行っているのだろうか。「ふらいと先生」としても知られる、新生児科医・小児科医の今西洋介氏はこう解説する。

「ヘルメット治療の効果は、中等症〜重症の子どもでは統計的にも証明されています。4歳半まで追跡した調査でも、治療を受けた子どもたちの頭の形は改善されていたというデータがあり、医師の見解として『頭の形を整える効果はある』といえます」

一方で近年、脱毛や歯列矯正治療と同様の小児向け医療としてヘルメット治療も取り入れられるべきという風潮について問うと、今西氏は慎重な姿勢を示す。

「たしかにヘルメット治療をしないことで本人が成長後、安全ヘルメットがフィットしない、眼鏡が合わない、外見をからかわれる、いじめられるなどの“機能面・心理面”のリスクはあるでしょう。

しかし、知能や精神への発達、健康への医学的効果はハッキリとわかっていません。そのため、最終的には両親の意向をふまえ、よく相談して決める事案だと思います。

たとえば、よくいわれるのが『位置的頭蓋変形症（斜頭症）と、発達の遅れには相関関係がある』という言説ですが、現段階では、これは一概にそうとは言い切れません。

むしろ、発達の遅れからくる首の動きにくさ、全身の筋緊張の弱さなど、別の先天的な要因があるお子さんに、頭の歪みや運動発達の遅れが見られるのではないかと考えられています。今のところ、頭の形自体が発達の遅れを引き起こしている可能性は低いと思われます」

心配であれば小児科への受診を

世間の同調圧力には注意が必要で、「健常な成長発達のために治療すべき」と断言できるエビデンスは医学的に揃っていない、と今西氏も指摘する。

医師側も軽症〜中等症へのヘルメット治療が「利益目的ではないか」と言われぬよう、誠意ある説明と節度ある適応を心がけねばならないだろう。また適用の目安となるガイドラインをまとめるために、医師・メーカー・学会が連携した研究を推進する必要がある。

一方で、私たちが街中でヘルメット治療をうける赤ちゃんを見かけても、その重症度や適応判断の経緯を知りえない以上、色眼鏡でみることは避けたい。

「ヘルメット治療は生後４〜7ヵ月の間に使用開始するのが望ましく、開始時期が遅くなるほど治療期間を要し、1歳をすぎると効果はほとんど得られなくなります。

頭の形が気になる場合は、なるべく早めに小児科や頭の形外来を受診してもらえればアドバイスができます。大多数の赤ちゃんは自然治癒や寝かせ方の工夫で改善が可能です。

また、生まれつき早期に頭蓋骨の縫合が閉じてしまう『頭蓋骨縫合早期癒合症』という病気も稀にあり、これは手術で治す必要がある。心配であれば小児科を受診していただきたいと思います」（今西氏）

・・・・・・

