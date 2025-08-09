主演ドラマが苦戦中…「かつてのCM女王」本田翼に噂される「極太の収入源」

主演のドラマが伸び悩んでいる

女優でモデルの本田翼（33歳）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系のドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』が放送中だが、かなり危機的状況を迎えている。

7月1日にスタートし初回の平均世帯視聴率は月曜午後11時スタートの深夜枠ということもあって2.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）。8日の第2話は2.1%､15日の第3話は2.3%でまだ2%をキープ。しかし、22日の第4話は1.2%にまでダウン。29日の第5話は1.7%に持ち直したのだが……。

「もはや、民放キー局の中では最下位が定位置になってしまっている。それどころか、4話は裏のテレビ東京の経済番組『LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜』を下回り、第5話は並ばれてしまった。放送時間帯と世帯視聴率で総合的に判断すれば、7月期のドラマで最も爆死中なのでは。放送後、あまり話題にもならない」（テレビ誌記者）

本田といえば、もともとは人気モデルだったが女優に転身。いずれもシリーズ化されたフジ系のドラマ『絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜』『ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜』、テレビ朝日系の『6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の憂鬱』ではヒロイン役を演じ、TBS系の『君の花になる』では主演を演じていた。

「『君の花になる』は劇中で結成されるボーイズグループを実際に売り出し、本田さんはそのメンバーたちの寮母役を演じました。しかし結局、以前から指摘されている本田さんの演技力のなさが悪目立ちしたように感じられます。全10話平均の世帯視聴率は5.3%と伸び悩んだこともあり、しばらくGP帯（午後7時〜11時）の民放キー局の連ドラ主演はなさそうだと思われていた中、事務所がキャスティング力を発揮して深夜枠のドラマにねじ込んだようです」（テレビ局関係者）

極太の「収入源」があった

'21年6月には、イケメンでハイスペックの研修医との交際が報じられたが、翌年の初めごろまでに破局していたことが報じられた。

スキャンダルの影響か、'21年には『CM起用社数年間ランキング』（ニホンモニター調べ）にて16社で初の1位となり「CM女王」の座をゲット。ところが、徐々に起用社数を減らし、今年7月発表の本年度の上半期ランキングでは圏外となってしまった。

まさに、俳優としては崖っぷちだが、しっかり計算が見込める収益減があるという。

それが、'21年10月を最後にまったく更新されていない、ゲーム実況がメインだったYouTubeチャンネル《ほんだのバイク》だという。

「登録者数が200万人を突破していましたが、更新が止まっていることもあって、今は194万人ほど。しかし、'19年10月にチャンネル開設1周年を記念し、さいたまスーパーアリーナでファンとともにゲームを楽しむイベントを開催。約1万7000人が集まりした。プロデュースするビューティーブランド『By ttt.』でも稼いでいると思われますが、まだまだ新たな動画のアップを期待しているファンも多いはずで、YouTubeを再開すれば話題になって人気も回復するのでは」（芸能記者）

芸ならぬゲームが身を助ける!?

