小笠原にたどり着いた「カタマイマイ属」の祖先がもたらした、進化の「特異な結末」

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか？ それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか？」

進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』が発売されました。

本記事では、〈カギは「衣・食・住・眠」…カタツムリの進化が「4つの形」に収束する「驚きの理由」〉に引き続き、カタマイマイ属のルーツについて詳しくみていきます。

※本記事は、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

孤独な存在

大進化の偶発性を説き、断続的な進化を適応地形で説明したアメリカ自然史博物館のジョージ・ゲイロード・シンプソンは晩年、誰にも気づかれることなくSF小説を執筆していた。没後、娘が発見し1996年に出版されたその小説は、シンプソンの分身のような主人公が白亜紀にタイムスリップする物語である。

主人公が石板に刻んだサバイバルの記録が現代に発見され、その分析を元に、白亜紀にたった一人のヒトとなった主人公の経験と思考が語られる。

主人公は孤独である。恐竜について飛び切りの事実を発見しても、それを誰にも伝えられないと絶望し、「人類への利益を見つけても、それに対して何らかの承認が得られなければ意味がない」と記す。

孤独な主人公は、しかしヒトの優越性を生み出した適応進化の威力を信じ、最適者として生きようとする。ただし孤独なヒトはそうではないと後で気づくのだが、それでも恐竜T−レックスの攻撃をかわし、道具と文化を再発明して、過酷な世界を生き抜いていく。

ヒトの遠い祖先の哺乳類──「小さな毛むくじゃらの生き物」を捕らえた主人公は、それを「ひいじいさん」と呼び、ヒトへの進化を迅速・確実にするため、品種改良を思いつく。

ところが葛藤を経て主人公は結局、全てを偶発性と自然の進化にゆだねる決意をする。そして「ひいじいさんに神のご加護を」と声をかけ、その毛むくじゃらの哺乳類をケージから逃がす。また自らも偶発性の結末と、ヒトは進化の最終目標でも最適者でもないという現実を受け入れるかのように、運悪くT−レックスに片足を食いちぎられて命を落とす。

こうした経緯を刻む石板、つまり、白亜紀の地球で唯一の読み物は、「広い宇宙を探しても他には見つからないだろう」と主人公は記している。

グールドはこの小説を評して、「フィクションは事実に忠実であるべきジャンルよりも真実で深い説明を果たしうる」と記した。それは「誰も彼を満足させることはできなかった」とグールドが述懐したように、自分の研究成果は未来の世代に無視され忘れ去られてしまうに違いないと怯えていたシンプソンの孤独と絶望を、主人公に見たからであろう。

さらにもう一つ。進化の偶発性のために、ヒトは生物としても進化的にも、孤独な存在だというメッセージを、主人公の孤独を通して受け取ったからかもしれない。

カタマイマイ属のルーツ

「進化は何度繰り返しても、似た結末を導くのか？アノールトカゲと小笠原のカタツムリの場合は、その通りだ」。著書でロソスはこう記し、グールドの思考実験の結論を否定してみせた。しかしその一方で、「島では独自のユニークな生物が進化する場合が多い」とも指摘している。法則性と偶発性が相反するとは限らない。

さて、数多の「進化のパーツ」を求め、辿ってきた"旅"は、同じ適応放散を何度でも導く「調律者」の正体を暴くまで、あと一歩のところに来たようだ。

ヒメマイマイ・エゾマイマイの分化（第九章）は、捕食を回避する適応で生じた。住み場所──利用ニッチは変わらない。これに対し、カタマイマイ属の多様化は、ニッチが空いていて捕食者が少ない海洋島で、主に競争を回避する適応で生じた。だから利用ニッチが分化する。しかし両者には共通点がある。殻に備わる機能的なトレードオフで、殻が生き方を制限する点だ。そのため似た環境では生き方や形の最適解が限定される。その結果、その同じ最適解に繰り返し適応進化が導かれるのだろう。

では、小笠原に渡来する前、彼らの祖先はどうだったのか。

そもそもカタマイマイ属の祖先は、いったいどこから海を越えてやって来たのだろうか。

カタマイマイ属の祖先は、東南アジアか中国南部から来たというのが昔からの定説だった。当初、それがどの科に属するかも不確かだったので、私は故郷の可能性がある土地に行き、目を付けた種を片っ端から採集して遺伝子を調べるということをやっていた。

訪れたのはベトナム、タイ、マレー半島、ボルネオ、香港、台湾……実はかつてのフィリピンや南洋諸島の旅（第八章）も、そのルーツを探る旅の一環だった。カタマイマイ属と同じDNAをもつ姉妹を求めて、草地や畑やジャングルをさまよい、川を遡り、少数民族の住居を転々とし、吸血生物の猛攻に耐え、謎の高熱や関節痛に悩まされ、共産ゲリラの銃撃戦を掻い潜り……。

そうして遥かな旅路を経て追い求めてきた青い鳥は、意外なところにいた。私の研究室がある建物の壁に付いていたのである。それはユーハドラ属──ミスジマイマイやヒダリマキマイマイなど、日本で最も身近な大型の種類だった。まさか日本本土から、まさか北からとは予想していなかったのだ。

その後、中国や韓国、ウスリーの種類とも比較した結果、カタマイマイ属に近縁なのは、ユーハドラ属などを含む、オオベソマイマイ族という系統だと推定できた。殻径1〜6cm、ほとんどが平巻きの種からなる大型の仲間だ。約300万年前、今の日本列島のあたりに分布していたユーハドラ属などとの共通祖先が、海に流されて黒潮に乗り、南下して小笠原にたどり着いたのであろう。

北に位置する日本本土から、黒潮で運ばれて流れ着くというのは、ちょっと不思議に思えるが、他にも例がある。海が好きな学生が行った研究によれば、小笠原の海岸に住む巻貝の中には、その祖先の幼生が日本本土から黒潮で運ばれ、分流に乗って南下し、小笠原に漂着したものがある。

というわけで、カタマイマイ属のルーツは分かった。当然私の考えはこうだ──小笠原のように、どこも似た環境で、天敵が少なく、ニッチが空白な海洋島の群島でなければ、違う場所で同じ適応進化とニッチ分化を繰り返すことはない。だから本土のオオベソマイマイ族で、こんな進化は起こらない。

「調律の素質」

ところがである。それ、違うのでは、と私の考えに疑問を抱いた陸貝ファンの学生がいた。本土や大陸の親戚たちも、似たような適応進化と分化を繰り返したのではないかという。

その学生が仮説を検証すべく、オオベソマイマイ族の系統関係を推定した結果、カタマイマイ属ほど明確ではないものの、確かに樹上性と地上性のニッチ分化と、それに対応した形と種の分化、収斂を繰り返す傾向が認められた。ユーハドラ属も、ある程度、地域ごとに地上性や樹上性に種が繰り返し分化し、その暮らし方と殻の形との関係には、カタマイマイ属とかなりの共通点が認められたのだ。

カタマイマイ属のみならず、その親戚やそれらの共通祖先は元来、似た適応進化とニッチ分化を繰り返す傾向があるらしいのである。

天敵や競争相手が多い本土では、種間関係が複雑で、ニッチも埋まっている。だからカタマイマイ属のように、そっくり同じ適応放散が繰り返されるわけではない。それでも、程度の差こそあれ、本土の親戚たちにも共通して衣食住眠の機能的トレードオフが殻にあり、自然選択を通して似た暮らし方と形の分化へと「調律」するのだと思われる。カタマイマイ属はもともとそうした「調律の素質」を祖先から受け継いでいたのであろう。

では、同様な殻には同様な機能的トレードオフがあるはずだから、他の本土・大陸の大型で平巻きの系統も、ある程度「調律」されているのではないか？確かに、そうした例は他にも見つかった。だが大型で平巻きなら、どれも似た大進化のパターンを示すとは限らなかった。むしろ、ニッチや形は分化しない系統や、同じ生態的ニッチを保持し続ける傾向（ニッチ保守性）を示す系統の方が多かった。

例えば大型・平巻きだが、大陸でも島でも地表性のスペシャリストを頑固に守っている系統もある。これは、沖縄の東360kmに位置する大東諸島や、東シナ海の済州島など、歴史の古い海洋島に渡って固有種へと進化したのちも、他のニッチが空いているのに、暮らし方は地表性のままである。一方、殻が非常に薄く、大陸や本土では樹上性、小笠原や大東諸島でも頑なに樹上性、という系統もある。

これは、形とニッチの分化やその繰り返しには、空きニッチの存在という環境条件と、殻がもつトレードオフだけでなく、殻や暮らし方に変異を生み出す柔軟性、つまり進化可能性（第九章）も寄与することを示唆している。そしてこの柔軟性も、祖先から受け継ぐ「調律の素質」なのであろう。

ここで第八章──太平洋の島々のカタツムリが示した、意外な「進化のパーツ」を思い出してみよう。太平洋の島々で、小笠原のカタマイマイ属は特別な存在だった。タイタンのように巨大な絶滅種が存在した点でも特別だが、何度も同じ適応放散へと大進化が調律されていた点でも特別だった。

つまりカタマイマイ属は、海洋島のカタツムリとしては特殊で、孤独な存在なのである。

＊

