「素晴らしいパフォーマンスだ」バーミンガム移籍の古橋亨梧がデビュー戦でいきなり躍動！幻のループ弾に先制点演出の絶妙シュートも！地元メディアは称賛「厳しい判定で夢のゴールが…」