「素晴らしいパフォーマンスだ」バーミンガム移籍の古橋亨梧がデビュー戦でいきなり躍動！幻のループ弾に先制点演出の絶妙シュートも！地元メディアは称賛「厳しい判定で夢のゴールが…」
現地８月８日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の開幕戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属する昇格組のバーミンガムが、プレミアリーグから降格してきたイプスウィッチとホームで対戦。55分に先制したものの、後半アディショナルタイムにPKで追いつかれ、１−１のドローに終わった。
今夏にレンヌから移籍してきた注目のFW古橋は、MFの岩田とともに先発出場。公式戦デビューを飾る。
すると前半７分、相手DFと競り合ってボールを奪い、左足で見事なループシュート。いきなりネットを揺らしたが、ファウルの笛が吹かれ、ゴールは認められない。
それでも55分、得意の裏抜けから再びループシュート。これがポストに当たって跳ね返ったボールをジェイ・スタンスフィールドがゴールに叩き込み、先制となった。
77分までプレーした古橋を地元メディアも称賛。『Birmingham Live』は８点をつけ、こう寸評を添えた。
「デビュー戦で、厳しい審判の判定により、ストライカーは夢のゴールを阻まれた。キョウゴは常に（敵最終ライン）背後に脅威を与え、シュートはポストに当たりスタンスフィールドの足元にこぼれ落ちるなど、ゴールにも絡んだ。小柄なストライカーは素晴らしいパフォーマンスだった」
ゴールは奪えなかったものの、上々のデビュー戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】幻のゴールと先制点演出！古橋がループシュートを連発
