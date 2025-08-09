タレントの重盛さと美（36）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。映画館で最初から最後まで見られたことがない理由を明かした。

「好きな作品を何度見る?」というトークテーマで、重盛は「私絶対見ない」とし「逆に1本ちゃんと見られたことがまだ人生でないかもしれない」と明かして驚かせた。

その理由について「映画館に時間通りにたどり着けたことがない」とした。まさかの理由に千鳥・ノブが「そこ?」とツッコミを入れると、「で、落ち込む。やっぱり自分ってダメなんだって」と自分に落胆するとした重盛。

これに大悟から「デートはどうするの?デートで映画行こうってなってたら」と聞かれると「間に合ったことないです」と待ち合わせ時間に遅れるとした。

さらに「いいところでトイレに行きたくなる」と見られてない理由を挙げ「先にトイレに行っといても、トイレに行きたくなる。2回は行きます。逆に行ったらいけないって思ったら本当は行きたいんじゃないかって自問自答が始まって…」と気になり行きたくなってしまうとした。

一番好きな映画については「ミュウツーの逆襲」で「小学校の頃、今より膀胱が広かったんです。1回見られた。全部フルで見ました」と唯一最初から最後まで見られた映画だと明かして笑わせた。