明治日本を旅したイギリス人が目撃した「7ヵ月で村民100人が死んだ」恐ろしい病気の正体

日本人がとても恐れている病気

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と現在の秋田県の湯沢へ旅をしています。その道中、上院内と下院内で発生した脚気について書き記しています。

同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

上院内と下院内の両村には日本人がとても恐れている脚気という病気が発生しました。

この7ヵ月間で約1500人の住民のうち100人が亡くなり、地元の医師のほか久保田の医学校から医師ふたりが応援に駆けつけています。脚気が西洋のどの病気に相当するのか、わたしにはわからないものの、日本語の病名は脚の疾患を意味します。

最初の症状は脚の脱力感、「膝の頼りなさ」、ふくらはぎのこむらがえり、腫れ、感覚麻痺です。

東京で1100件の脚気の症例を研究したアンダーソン医師は、これを亜急性の病状と呼んでいます。慢性の場合はゆっくり感覚が麻痺し、体力を消耗させる病気で、診断を受けずにいると、半年から3年で身体麻痺と極度の疲労から死亡してしまいます。

三番目すなわち急性の病状をアンダーソン医師はつぎのように述べています。重篤な症状が突然起き、急速に進行して、「患者はもはや寝ていることもできず、床に座り、しきりに姿勢を変えざるをえない。眉間にしわを寄せ、目には不安を浮かべ、肌は薄黒く、唇は青ざめてなかば開き、鼻孔は広がり、首すじは動悸を打ち、胸は苦しく、最悪の病気が与える最もひどい苦痛をそのまま示している。苦痛は一瞬たりとも途切れず、医師はここにおいてほとんど無力で、脈の衰えと体温の低下を調べ、血液が炭化して麻痺した脳が無感覚となるときを待ち、死にゆく患者に意識不明の状態で安楽な最期を迎えさせるくらいのことしかできない」。

脚気に関するこの論文を持っていたので、久保田から来ている医師のひとりから聞いた話にわたしはとても関心を抱きました。

この医師とはひと駅間同行したのです。彼が言うには、現地の医師（ならびにアンダーソン医師）の所見では下水設備の悪さ、湿気、人の多さ、換気不足がこの病気に罹りやすくなる原因であるとのことで、彼は兵士と警官の罹患率がきわめて高いのはやわらかくて湿った西洋の靴をはいているからだと思うとつけ加えました。

伊藤はこの話にいたく得心し、道が濡れているときは絶対に外国製のブーツをはこうとしません。脚気はことのほか恐怖心を掻き立てるのです。セイロンの人で込んだ監獄や兵舎でときおり大損害をもたらしているベリベリという名の病気と同じものと考えられます。

東京で最近猛威をふるい、ふたつの病院が開設されました。ひとつでは現地式の、もうひとつでは外国式の治療法が行われています。

＊＊＊

さらに〈明治日本を旅したイギリス人女性が「宿屋」で「恐ろしいと感じた出来事」〉では、日光へ向かう途中の、粕壁の宿屋に泊まった時の体験が書かれています。

【つづきを読む】明治日本を旅したイギリス人女性が「宿屋」で「恐ろしいと感じた出来事」