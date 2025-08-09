「昭和１００年」「戦後８０年」を迎えたいま、アップデートしていきたい「昭和史」の「解釈」の仕方

直木賞作家の奥田英朗さんが１０年間、原稿用紙３０００枚をつかって書き上げた大巨編『普天を我が手に』がついに開幕！

戦前から戦時中、戦後をまたいで「昭和」を描く圧巻の大河小説を、昭和に詳しい有識者の方々に読んでいただきました。

今回は保阪正康さんによる書評を公開します。

奥田秀朗（おくた・ひでお）

1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライターなどを経て1997年『ウランバーナの森』でデビュー。第2作『最悪』がベストセラーに。2002年『邪魔』で大藪春彦賞を受賞。2004年『空中ブランコ』で直木賞、2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。ほかの著書に『リバー』、『罪の轍』など。

どんな人間でもドラマになる「昭和」

今年（二〇二五年）は、「昭和一〇〇年」とか「戦後八〇年」とか言われるのだが、この内状をわかりやすく表するならば、歴史的には「人類史の見本市」「多様な日本人の実像」などの言もすぐに思い浮かぶであろう。私は昭和一〇〇年、戦後八〇年の期間に生きた日本人の実像を追い求めて、さまざまな人たちの姿を証言や史料で探り、そして確かめ、事件、事象、人物などのノンフィクションや評伝などの作品を書いてきた。

そこで感じたことは、昭和というのはもっとも動きの激しい時代であり、もっとも人間らしいエピソードに満ちているということだ。戦争、テロ、クーデター、敗戦、被占領、豊かさ、貧しさ、とにかくあらゆる光景が凝縮されている。昭和に生きた人たちはたとえどのように生きたとしても、全てがドラマや小説の題材になるように思われるほどである。なぜだろう。答えは簡単だといっても良いであろう。誰もが、それまで誰も歩んだことのない人生を歩んだからである。

本書を読みながら何度もその感をふかくした。しかし同時に、これまでの「昭和」を舞台にした多くの作品とは趣を異にすることにも気づかされた。世代によって昭和を見る目も異なるというのが私には興味があった。戦後生まれの著者が、二〇歳から四〇歳ほど上の世代とは時代を見抜く目が異なっているのがよくわかった。例えば権力の側にいる特高刑事の描き方などは、その典型であろう。特高刑事に対する屈折した見方（学歴のない特高刑事が知識人に馬鹿にされている話、あるいは弾圧されている側の「特高も無産階級だったんだ」などの台詞）は、こうした小説の細部の真実性を浮かび上がらせる。

これまで戦前戦中に育った世代の作家には、特高刑事といえばあるパターンがあり、大体が蛇蝎の如く嫌われる人間像に描かれる。甚だしい時は、拷問時の常軌を逸した様がこうした刑事の特質だと言わんばかりである。

私は特高刑事をそのように描くのも一理あると確かに思う。しかし自白調書を取ればそれでいいということで、拷問による取り調べをシステム的に成り立たせていた戦前の特高警察のあり方に目を向けるには、本書のような新しい捉え方もまた一つの真実を示していると言えるだろう。

昭和一〇〇年、あるいは戦後八〇年に必要なのは、同時代史的な史実解釈から歴史への解釈に移行していくことだ。同時代史的な解釈や理解が間違っているというのではない。そこには同時代の感情や判断、時には情実がらみの弱さや当事者の意思を慮る狭量さもある。それを一度はねつけて、客観的に見つめる目が必要だとの意味である。そういう変化に応えうるのか、というのは今年に刊行される書の持つべき重要な点ではないかと、私は考えている。

さらに付け加えるならば、そこには今の読者だけではなくこれからの読者をも意識した記述や表現、さらにはストーリーも必要ではないかと思うが、本書はそれに見事に応えているということは、強く指摘しておきたいと思う。この指摘は著者が本書の中で設定している「場」について考えたときにもっとも頷ける。その「場」とは、軍人、右翼、反体制運動、興業の四つである。むろんこのほかにも選ぶと面白い「場」があるようには思う。しかし昭和史の場合、こうした「場」の他に例えば農村の家庭、農民運動家、あるいは労働者の家庭などを選んだとしたら、階級対立の広がりが詳細にわかるとはいえ、どのようなテーマが混在することになるか、著者には見通しが立たなかったことだろう。

昭和史を位置付ける四つのキーワード

本作の描く高級軍人の家庭、さらに妻は先輩軍人の子女、そして華族にも連なる妻の実家など昭和期の「良心的な軍人」のバックグラウンドを描きつつ、そこに持ち込まれる「戦争」の影に振り回される一族の捉え方は、やはり非戦的な軍人の立脚点を教えている。ここに取り上げられた軍人には、ある程度のモデルも存在すると思うのだが、現実にはこうしたタイプの高級軍人は実戦で指揮を取ることはなかったといっても良いように思う。この高級軍人が非戦を貫くというのは、現実には存在し得ても軍内からは消えていく存在であったというべきであろう。

次に、北陸・金沢の俠客というか、あるいは博徒というべきか、のちの右翼団体の指導者が率いる一家である。この団体にまつわるエピソードも重要な軸になって話が展開する。さらに東京の出版社「群青社」を中心とした女性の権利拡大を目指す動き、積極的な行動も昭和の女性運動家の姿であり、これもいく人かのモデルの重ね合わせの中から女性たちの理想の姿が模索される。そしてもうひとつの「場」では、中国・大連のジャズ楽団の面々を描くことで昭和の外地の日本人の脱日本が見事に活写されている。

この四つの「場」に盛り込まれている主題はなんだろうか。そのことに思いを寄せていくと、昭和史を位置付ける四つのキーワードが巧みに取り入れられていることに気がつくではないか。その四つとは次のとおりである。

一、軍人（戦争）……日本社会の上流階級（階層）

二、右翼（暴力抗争）……裏社会の仁義

三、反体制運動（婦人解放）……弾圧機構との闘い

四、興業（音楽、映画）……脱国民的感覚

著者はこの四つの塊にいくつもの昭和史の枝葉を被せている。その巧みさが読み進むうちに明らかになってくる。著者が昭和史を教条的に見てではなく、自らの関心事の中から引いたであろうテーマと素材は、昭和史の中でどう位置付けられるのか。

実は私は、この四つの「場」を選んでストーリーを展開していくことには、読み進む折に何度か違和感も持った。特に右翼陣営が昭和前期に暴力の下にいくつもの不祥事を起こして、日本社会をファッシズム化したとの認識を持っていれば、そこに違和感を抱いたのは私だけではないと思う。しかし本書の中に、次の一節を確認したことで認識を改めていくことになった。組合潰しに精を出す右翼側の人物の心情を「当初は、悪条件で働く工員たちに情けを覚え、気乗りしなかったが、裏で扇動する運動家の正体を知ったら、情けの必要なしと悟った」と表したところだ。

右翼の組合潰しが左翼の扇動家に義憤を感じるというのだが、右翼暴力団の組合潰しの詳細を著者は詳しく調べ、その際にまず右翼の組合潰しに怒りを感じたのであろう。そういう調べ方に著者なりの正義の図が届いていて興味深いのである。昭和史の構図を正確におさえて「場」を設定するのは、こうした歴史の本質を問う作品では命の要である。

昭和を舞台にした作品を描く難しさ

結局、昭和史は大きくいって昭和前期、後期に「天皇」「国民」「戦争」という三つのキーワードを持って見ていけばその変容の意味がわかる。

昭和という時代は、さらにその三つのキーワードについて二つの相反する語を用いて語っていくと、実によく理解することが可能になる。例えば昭和前期には「天皇は神」、ひたすらその姿に忠実であるようにおしえられる。だが昭和後期には、「天皇は人間」であり、「天皇は神」という見方は全否定される。「国民」は、昭和前期には「臣民」とされる。そして戦後は「市民」とされるのだ。「戦争」にしても昭和前期は軍事大国であり、昭和後期は非軍事国家にと変貌する。言葉の概念がこれほど変わるところに昭和という時代のご都合主義があるといっても良いであろう。

このことを前提にすると、昭和を舞台にした作品の難しさが分かる。例えば昭和前期を描いているのに、昭和後期の言葉の理解をもって書いていたならば、それは明らかにおかしいということが言えるであろう。実際にそのような作品は意外に多く、それが作品の質を著しく劣化したごとくに読ませたりするのである。以前、陸軍大学校を十八歳になったら受けられるものだと受験年齢を錯覚して書いている作品を読んだことがあり、私は愕然としたものであった。

むろん本書にはそのような誤りはなく、私はその点がしっかりおさえられていることに深い信頼感を持った。同時に登場人物の「臣民」「市民」「国民」という意識のありようについては、例えば前期は大体の国民が臣民と言っていい意識の持ち主だが、中には市民という意識を持った人もいるように思う。中には市民でも臣民でもない意識を持ち、国民と受け止めているといっても良いタイプもいるであろう。昭和史の記述が難しいのは、あからさまに「市民」とは書けない点にある。本作はその辺りにかなり気を使って書かれている。

本書は天皇を神とし、国民は臣民であり、軍事が専横を極めた時代の昭和史である。むろん全ての人がそうだったわけではなく、意識は市民というタイプとて少なからず存在した。なかんずく主人公の一人である竹田耕三は、軍人として臣民の典型のはずであったが、その出自や環境、さらには本人の資質などには極めて市民的要素が見え隠れしている。いわば知識人のタイプである。

そういう人物の描写は昭和史関連の書では相当に神経を使う。著者はその点に極めて配慮していて、この人物の戦時下、戦後の生き方をも十分に予想せしめている。竹田耕三だけではなく、人物のスケッチを間違えると、この種の書は精神が死んでしまう。その点で本書は登場人物の性格や気質の描写が秀逸の感がする。昭和を舞台にした作品の成否を決める重要な鍵を、本書は示している。

私はその目配りに敬意を表したく思う。

奥田英朗『普天を我が手に 第一部』

大正15年（昭和元年）12月25日未明、東京・麹町の陸軍少佐・竹田耕三の元に、待望の長男が誕生した。〈志郎〉と名付けられた子供は、日本中が大正天皇崩御の悲しみに暮れる中で、一家の新たな希望となる。

同日、北陸・金沢では、矢野一家の親分・矢野辰一が、賭場での諍いの落とし前をつけに、敵対する一家に乗り込んだ。帰宅した辰一を待っていたのは、懇意の社長から預かっていた女工の出産と死だった。辰一は孤児を〈四郎〉と名付け、自分の手元で養育することに。

一方その頃、東京・神保町で進歩的な婦人雑誌「群青」の編集者として働く森村タキが、社会運動家との間に女子を出産。『人形の家』にあやかり〈ノラ〉と名付けたその子を、身勝手な父親から引き離し、女手一つで育てることを決意する。さらに同年の大晦日、野心を胸に中国・大連へわたった五十嵐譲二は、主宰するジャズ楽団の年越しパーティ中に妻から出産の報告を受ける。出生した男子を〈満〉と名付け、昭和元年最後の夜に最高の演奏をする。

昭和１００年、戦後８０年に生まれる、壮大な昭和史サーガ三部作。

第一部は、親世代の視点を中心に、大正天皇の崩御から太平洋戦争開戦までを描く。

