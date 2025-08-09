¡ÚÂ®Êó¡ÛÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡8·î15Æü¤Ë¥¢¥é¥¹¥«¤Ç³«ºÅ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬SNS¤ÇÉ½ÌÀ¡¡Âè2¼¡À¯¸¢¤Ç½é
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¡¢SNS¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÅö»þ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬2021Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Ç¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¸å¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾¤¬ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£