子どもの“うっかり”で網戸が破損。おうち遊びが招いた気まずいトラブル【ママリ】
息子の友人が網戸を壊してしまった…
息子の友達が遊びに来て、網戸が壊されました😭
私は、何も知らず、夜窓を開けようと思ったら、動きませんでした
次の日 学校で息子に、お友達がごめんねと謝ったらしいです なので、私は、その子が壊したと思い、次の日も遊びに来たので、その子に、網戸壊しちゃった？って聞いたら、壊してないと😠じゃあなんで息子に謝ったのって聞いたら、沈黙 私には、何も言わない、謝らないから結局そのままで
4人いて、誰も見てなかったのか?
息子は、その子が壊したと言いますが、他の3人は、壊してないって言うし😠誰かわかりません😭
私としては、直して欲しいのですが、主人は、子供のした事だから、もういいって言ってます
どうしたらいいでしょうか？
ママリに寄せられた声
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
出禁の対応
もう本人が白状しないならどうしようもないので、とりあえず今回は泣き寝入りして出禁です😮💨
「今後はもう家に入れない」と出禁を決意したというこちらのママ。とはいえ、本人がシラを切って否定している以上、証拠もないなかで強く追及するのは難しく、泣き寝入りするしかなさそうに思えます。
納得はいかなくても、モヤモヤした気持ちを抱えながら距離を置く。それが、今できる最善の自衛策なのかもしれませんね。
素直に謝らないのは無理
現に壊れているということなので、出禁ですね。
素直に話してくれるのであればまだ信用出来ますが、隠して謝らず今後も変わらず出入りしようという魂胆が気に食わないので無理です😣
素直に壊したと謝ってくれたならまだ許せますが、うそをついて今後も家に出入りしようとしている魂胆が気に食わないという意見です。信頼を裏切られたあとでは、たとえ相手が子どもであっても関係を続けるのは難しいもの。毅然とした対応も、時には必要なのかもしれません。
そして、こちらのママも出禁は確実のようですね。
親に相談してみる
来ていたお友達の親御さんに
相談してみたらどうですか？
みんなで遊んでいて壊れちゃったみたいで。。。犯人を見つけるのではなく、網戸が壊れるほど遊んでいる事、今後また壊れることがあったらどうしたらいいか？など相談できたらいいのかなって思います！
「相手の親に相談する」というこちらの意見。サラッと言えたら気持ちも楽なのかもしれませんが、関係性によっては、やはり気まずさや遠慮が先に立ってしまうこともありますよね。
相手に悪気があると決めつけず、あくまで状況を共有するつもりで話すなど、伝え方を工夫してみてもいいかもしれません。
学校や警察に相談を検討
え、学校に報告じゃダメなんですかね💦？
もしくは子ども達にここまま誰か分からないなら警察に通報するよって言います（笑）
子供のした事だから、で済ませられないです😥
学校や警察に相談するというこちらのママの意見。実際に網戸が壊れているわけなので、子どもがしたことでは済まされないと考えているようです。
一旦家で遊ばせるのを禁止する
今回寄せられたママたちの声の中でも、特に多かったのが「出禁にするべき」という意見でした。たしかに、何も対策をせずにそのままにしておけば、今後また何かを壊される可能性もありますし、そのたびにウソをつかれてしまうようでは、投稿者ママの負担は増える一方です。
信頼関係が揺らいでしまった以上、相手にしっかり反省してもらうことも大切。少なくとも、しばらくの間は家に招かないという判断が、冷静かつ現実的な対応なのかもしれませんね。
