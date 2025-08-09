「値上げしないで大正解」サイゼリヤ《45ヵ月連続売り上げ増》の衝撃…唯一無二「ファストカジュアル」というポジションのスゴさ

イタリアンレストランチェーン「サイゼリヤ」の今年7月の既存店売上高が前年同月比11.7%増となり、これで累計45ヵ月連続、前年同月比を上回る形となった。競合他社が物価高騰のあおりを受けて値上げで対応する中、あえて「値上げしない」宣言で客数を増やしている（前年同月比15.2%増）ことが原動力になっている。

客数減を値上げによる客単価アップで補うことは簡単だが、サイゼリヤは違う。値上げをしていないから客単価はほぼ横ばいでありながら、客数は二ケタ成長を実現しているのだ。

経営の合理化によって外食店を取り巻く危機的環境に自身を上手く適合させているサイゼリヤ。その営業姿勢を顧客も高く評価し、好循環を生んでいる。そんな「コスパ最強」と称され、連日盛況である同チェーンの成功要因と、ビジネスモデルを今一度取り上げよう。

低迷していた国内事業も息を吹き返した

直近の連結決算状況（'24年8月期）によれば、売上高2245億円（前年比＋22.5%）、営業利益149億円（同＋96.0%）となっており、著しい伸長を見せているサイゼリヤ。特に営業利益はコロナ収束後の反動もある中、ほぼ倍増という形だ。

この要因を同チェーンの費用項目から分析していく。

原価率はさすがに上述の物価高騰により、前年から1.5%悪化して41.2%となっている。しかし販管費はモバイルオーダーやセルフレジの定着など、DX効果が働き、業務効率が向上。52.2%と前年より4.2%もの抑制に成功している。

その結果、営業利益率6.6%（前年比＋2.7%）と、低価格メニューばかりながら驚異の収益力を見せている。

サイゼリヤはこれまで薄利ゆえに国内事業の赤字に苦しめられてきた。どうにか海外事業の収益でこれを補ってきたが、海外依存度の高さは長年の課題だったに違いない。

しかし今は、国内事業も収益性が改善され、国内外連結で増収増益となっている。財務基盤の指標となる自己資本率を見ても65.6％（同＋2.1%）と盤石だ。

海外出店にも積極的

現在、サイゼリヤの国内店舗数は1051店舗、海外店舗数は615店舗と合計1666店舗となっており、海外の店舗比率は36.9%（'25年5月期時点）となっている。今期に入っても出店を加速させており、国内では13店舗増（新店25店舗、閉店12店舗）、海外では84店舗増（新店103店舗、閉店19店舗）。こう見ると、やはり海外出店の比率が高いことがよくわかる。

実際、直近でも海外進出に向けて積極的な施策が度々報じられている。

今年5月にはベトナムに初出店を果たした。'24年8月に先んじて100％出資子会社を設立し、満を持して、同国最大の商業都市・ホーチミン市のショッピングセンター「GIGA MALL」に出店している。

同店の代表的なメニューの価格を見てみると、ミラノ風ドリアが6万ドン（約336円）、ペペロンチーノが5万ドン（約280円）、辛味チキンが3万ドン（約168円）など、日本円で200〜300円台がボリュームゾーンに設定されている。

立地も、どちらかと言えば観光客でにぎわう中心地から少し離れたローカルな地域であり、メインターゲットはあくまでベトナムの中間層。現地に根付くことを目的とした出店戦略だと考えられる。

最大の海外市場と位置付けている中国でも店舗網を拡大中だ。1000店舗の出店を目標としているサイゼリヤだが、すでに約500店舗とその半数を達成している。'26年には広州に新工場を設立する準備も着々と進んでおり、完成すればさらに出店スピードは加速していくだろう。

サイゼリヤの絶対的ポジション

サイゼリヤに関するトピックとして、外食企業には珍しく、機関投資家に配慮して株主優待を廃止したことも記憶に新しい。公平な利益還元という観点から、配当による利益還元に集約。これを経営の重要課題と位置づけ、企業価値のさらなる向上に取り組んでいる。

いかに経営を効率化するか――結局、サイゼリヤが目指すところはこの一言に集約される。今の好調を支えている要因も、シンプルに「安さを前面に打ち出して集客力を高めている」ことに他ならない。

これだけ飲食チェーンの「値上げ」が常態化しているなか、サイゼリヤは「ファストカジュアル」としての存在感を発揮していると、筆者は考えている。「ファストカジュアル」とは、「ファストフード」と「カジュアルレストラン」の中間に位置する業態を指す。

低価格ではあるが、ファストフードよりは高品質が望ましい。そんなニーズの受け皿になっているのが、サイゼリヤというわけだ。この絶対的ポジションを堅持するための努力も怠っていない。

挙げるならば（1）値下げ宣言をして低価格を約束（2）メニューを一定数に絞って調理負担を軽減したり、在庫を削減するなど業務効率を高めて利益を確保する仕組みを確立（3）国内外の出店体制の強化によるスケールメリットを発揮（4）川上から川下まで自社で垂直統合して事業基盤を盤石化、などがそうだ。

その具体的な施策を紹介していく。

【後編記事】『サイゼリヤ「頻繁にメニュー改定」しても客離れが起こらない「合理的な理由」…これはもう他店には真似できない』につづく。

