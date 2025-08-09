お盆休みの帰省や旅行などでお土産の需要が高まる時期を前に、博多駅で買うことができる土産品の人気ナンバーワンが決まりました。買い物客の事前投票で選ばれたナンバーワンの商品とは。

8日、JR博多駅のショッピングモール「マイング」で行われたのは「ナンバーワンおみやげ決定戦」です。



11回目のことしは、売り場から過去最多の87商品が出品されました。食品や雑貨など6つの部門に分かれて、事前投票の結果が発表されました。

最多の20商品が出品した「和菓子部門」で優勝したのは。



■司会者

「あまおう苺入りどら焼き『どらきんぐエース』です。」



消費期限はわずか1日ですが、あまおうのなめらかなムースをたっぷり包んだボリューム感が、人気の秘密だといいます。

「洋菓子部門」で優勝したのは、クッキーにあまおう入りのチョコレートを包んだ「博多いちごいちご」です。



■吉村史織アナウンサー

「甘酸っぱいイチゴのチョコが、酸味がありながらも口溶けなめらかで、濃厚でおいしいです。食感がすごくいいです。サクサクのサクサク。」



こちらは、1か月前に発売されたばかりでの快挙です。



■赤い風船 マイング博多駅店・立本由佳さん

「開発者が1年以上かけて開発した商品。香りと食感にこだわって作った商品です。博多を代表するお土産になれるよう頑張りたいと思います。」

マイングではことし、店内調理を行う店が新たに4店舗オープンしたことから、今回初めて「できたて工房部門」が加わりました。優勝したのは。



■司会者

「松島茶店の梅ヶ枝餅です。」



マイングが開店した1989年から店を構える、定番の梅ヶ枝餅店が初代王者に選ばれました。



■吉村アナウンサー

「皮のもちっとした感じと自家製のあんこがとても濃厚で、 博多のお土産と言えばこれが王道という感じです。」



■松島茶店・戸高亜季世 社長

「福岡市内で焼きたての梅ヶ枝餅を味わえるのはうちだけなので、皆様に引き続き長く愛していただけたらと思います。」



マイングでは「次々と新しい土産品が開発されているので、イベントを通して新たな九州土産を知ってほしい」と話しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月8日午後5時すぎ放送