8月9日長崎、16歳の私に言った母と父の言葉。「わたくし96歳」が大声で伝える「戦争反対」の意味

96歳の富美子さんが伝える8月9日

80年前の8月9日、広島に次いで長崎に原爆が投下されました。

現在96歳の森田富美子さんは、当時16歳の女学生でした。

自宅から約1時間ぐらい離れた香焼島にあるトンネル状の工場で、学徒動員の仕事をしていたとき、11時2分がやってきました。

“ドーンと凄まじい爆音がしたかと思うと、猛烈な爆風で全員がトンネルの奥に向かって飛ばされるように押しやられ倒れ込んだ。あらゆる物が一ヵ所にグッと集められ固められたような感覚だった。それが11時2分だった。

いったい何事かと私たちは怯え動けなかった。ほどなくして、

「長崎駅が燃えとる！」

「長崎がやられた」

そう叫ぶ声が聞こえた。私たちはトンネルを飛び出し、丘の上に駆け上がった。キノコ雲が見えた。それは、崩れかけ、緩み、広がり、黒く不気味に変化し始めていた。そして、まるで後光でもさしているかのように金色に光り輝いていた。”

『わたくし96歳＃戦争反対』より

富美子さんは、急いで船に乗り火勢が強くなった長崎市内に入り、たくさんのご遺体の山、被爆されて負傷される方たちが救いを求める中を一晩かけて自宅に戻ったのです。

富美子さんの自宅はほぼ爆心地で、自宅に戻ると立ったままで絶命している父親と、末弟を抱きかかえながら黒い塊になってしまった母親、弟さんの4人が自宅で亡くなっっていたのです。また、別の場所で被害にあった弟さんは帰ってくることはありませんでした。富美子さんは、両親と3人の弟さんを原爆で失いました。

そんな富美子さんの長崎での原爆体験と96年の生き様を綴った富美子さんと娘の森田京子さんの共著『わたくし96歳＃戦争反対』が今年6月4日に発刊され、大きな話題を集めています。

SNSには、富美子さんのような戦争を経験してきた方たちの貴重な声に対して、「80年前と今は違う。未だに過去を語るのか」「いつまで理想論ばかりを語って、絵空事の平和を願うのか」といった声も上がっています。

しかし、富美子さんはこうキッパリと言い切ります。

「本当のことを知らないから、知っていたらそんな言葉は出てこない」とーー。

戦後80年、実際に経験された方々の声は貴重であり、原爆がいかにひどいものであるか、戦争がいかに愚かしい行為であるか、その実相を伝えてくれる唯一無二のものなのです。

8月9日に、富美子さんがどんな思いでこの著書を書かれたのか、著書のあとがきから富美子さん自身が書かれた部分を抜粋してお伝えします。

伝えていくことに、「遅い」はない

戦争は、私たちが日常で体験する苦しみ悲しみを遥かに超える不幸を運命の上にばら撒きます。私は最愛の肉親５人を原爆によって亡くしました。幼い３人の弟たちにとって、それは何の前触れもなく無差別に行われた攻撃でした。

「これっきりの別れになるかもしれないから」と言った母、最後まで「新型爆弾に気をつけろ」と町内を廻っていた父。弟たちと違い、二人はまるで自分の命があと数時間だと知っていたかのようです。

50年ほど前まで、私は夏に行われる平和集会や、平和運動に全く関心がありませんでした。県外から来た人々による平和運動、地元の各団体による平和行事も、私の心の底にあるものとはおよそかけ離れたもののように感じていました。

肉親の死への恨みも怒りも感じず、それを誰かに訴えようと思ったこともありませんでした。とにかく思い出したくもないことだったのです。

49歳のとき、被爆者健康手帳を持つようになり、8月9日になると子供たちと一緒に自宅があった場所に行って花と水をお供えし、手を合わせるようになってから、少しずつ何かが変わってきたように思います。詳しいことを話しはしませんでしたが、私の両親と３人の弟たちに何があったのかを子供たちと共有できたように思えたのかも知れません。

2024年の日本被団協のノーベル平和賞受賞は本当にうれしくて、私が頂いたように思えるほど、心が震えました。しかし、授賞式の田中氏の演説を聞き、「戦争反対」「核兵器廃絶」を言えずに過ごした日々を思い強く反省しました。

しかし、この年齢だからこそ、色んな人たちが注目してくれ、Ｘのフォロワーも増え、新聞や雑誌も取り上げてくれたのなら、決して遅くはなかったと思っています。

私がしなければいけないことはまだまだあります。国会中継を見ていると、戦争をしたがっている顔がそこここに見えます。戦争ごっこをして育ったのでしょうか。戦争は勇ましくカッコいいものだと教えられ、育ったのでしょうか。戦争は遊びではありません。やりたいなら一人でやって下さい。やりたい人たちだけでやって下さい。国民は騙されてはいけません。もう巻き添えになってはいけません。

これまで以上に大きな声で、「戦争反対」

私が子供の頃、男の子たちはよく戦争ごっこをして遊んでいました。戦争ごっこは何よりカッコいい遊びでした。

戦争を遊びにしていることが、本物の戦争をカッコいいものとか、勇ましいものと勘違いさせてしまうのだと思っていた時期がありました。しかし、最近は男も女も関係ない、戦争ごっこも関係ないと思い始めました。国会中継を見ていると、女性議員の中にも「戦争したい」と顔に書いてあるような人を見かけるからです。何が「戦争したがり」を生むのだろうと考えます。

支配欲、名誉欲、お金。政治家は様々なことに心を奪われ、国民を見なくなっています。「国民の命と生活を守る」とか「国民に寄りそう」とか、耳触りの良いことを言い、いかにも私こそが理想的な政治家であるとアピールしているようにしか思えない人たちが、国会では驚くほどあからさまに居眠りをしています。国会がテレビ中継されていて、見ている人たちがいることすら無視しているのです。

私は選挙があるとＸに「＃選挙に行こう」を毎日ポストします。有権者には政治家を選ぶ権利があるのです。その権利を放棄してはいけません。「自分の１票では何も変わらない」ではないのです。「１票は『変える力』を持っている」のです。

私はよく「あなたは守られている」とか「生かされている」と言われます。誰に、何のために、どうしてか。わかるような気がします。私も自分でそう思うことがよくあるからです。

病気をしたり、事故にあったり、それでも何とか生き延びています。主治医だった女医先生（今は違う病院に移られました）は「サバイバル」とおっしゃいました。この本が出版される頃、私は96歳になります。あの日から80年、私はサバイバルな日々を送ってきました、というほど、サバイバルの実感はありません。どちらかというと、今は波乗り気分です。サーフボードで波乗りをしている。どうです、気持ち良さそうでしょう？

私は、これからも、いや、これまで以上に大きな声で「戦争反対」を訴えていきます。

さあ、これからだ！

◇後編『「お母さんの前で『原爆』て言うなぞ」16歳のとき長崎で被爆した母が初めて語ったのは91歳の時だった』では、『わたくし96歳＃戦争反対』を富美子さんとともに書いた娘の京子さんがどのような気持ちで母の出来事や想いを綴ったのか、あとがきから抜粋してお伝えする。

